Lando Norris, prima reacție după succesul din Marele Premiu al Mexicului: „O cursă simplă, așa cum îmi doresc” - Antena Sport

Lando Norris a oferit prima reacție după succesul din Marele Premiu al Mexicului. Britanicul de la McLaren a obținut a șasea victorie a sezonului, după ce tot el a luat startul din pole position.
Lando Norris a urcat și pe primul loc în clasamentul general al piloților, după succesul din Mexic. El are un punct avans față de coechipierul Oscar Piastri, care s-a clasat pe locul 5. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc și de Max Verstappen.
Lando Norris, prima reacție după succesul din Marele Premiu al Mexicului
Lando Norris s-a declarat bucuros pentru al 10-lea succes din carieră. El a transmis că startul a fost unul excelent iar întreaga cursă a fost una „simplă” pentru el.
„Sunt bucuros. Ce cursă am avut azi! Am rămas concentrat, privesc înainte. A fost o cursă simplă pentru mine, așa cum îmi doresc.
Am rămas liniștit la start, a fost unul foarte bun, mai bune decât cel avut de cei din jurul meu. E un podium excepțional aici. Le mulțumesc foarte mult fanilor.
Iau fiecare week-end în parte. Sunt bucuros, mă concentrez doar pe mine. Lucrurile funcționează pentru mine și voi continua tot așa”, a declarat Lando Norris, după Marele Premiu al Mexicului.
