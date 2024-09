Lando Norris, reacție fermă după dezastrul din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului: „Imposibil!” - Antena Sport

Lando Norris, reacție fermă după dezastrul din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului Lando Norris/ Profimedia Lando Norris a oferit o reacție fermă, după dezastrul din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul de la McLaren a transmis că îi va fi extrem de dificil să depășească, pe circuitul de la Baku. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lando Norris a fost eliminat din Q1, la Baku, din cauza unui steag galben apărut pe finalul ultimului său tur. Pilotul de la McLaren a fost nevoit să încetinească. Lando Norris, reacție fermă după dezastrul din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului Lando Norris nu s-a declarat încrezător, înaintea cursei care va fi duminică, de la ora 13:45, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Britanicul, care s-a clasat pe locul 17 în calificări, a transmis că îi va fi „aproape imposibil” să depășească la Baku. „Da, asta a fost. Turul era destul de bun, dar un steag galben…a trebuit să mă retrag. Nu va fi ușor. Să urmărești aici e aproape imposibil, iar depășirea este mult mai rea decât crede toată lumea. Sper să mă înșel, sigur. Sper să existe o mulțime de șanse, dar nu mă aștept la asta. Va fi aproape imposibil de depășit. Reclamă

Reclamă

Nu mă aștept la prea multe de la locul 17, dar vom face un plan bun și vom face tot posibilul, sigur. Nu știu ce se va întâmpla, așa că vom aștepta și vom vedea”, a declarat Lando Norris, conform formula1.com.

Reacția lui Charles Leclerc, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Azerbaidjanului

Reacția lui Charles Leclerc, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Azerbaidjanului, nu a întârziat să apară. Pilotul de la Ferrari a declarat că circuitul de la Baku este unul dintre favoritele sale, ținând cont de faptul că va pleca primul în cursă pentru al patrulea an la rând.

„Este unul din circuitele mele preferate. Nu a fost un week-end ușor, mai ales din cauza acelui accident, din primul antrenament. În al doilea antrenament am avut o problemă cu piesele noi montate pe monopost și am pierdut jumătate de oră. Ritmul a fost întotdeauna, mai ales în Q3. Am încercat să stau cât mai departe de Perez. În ultimul tur am forțat puțin, mașina s-a simțit foarte bine, totul a fost ok. Este excepțional să fiu în pole-position. E cel mai bun scenariu la care puteam spera. Partea de pe care plecăm, 1 și 3, au mai multă aderență față de locul 2. Ar fi excepțional să câștigăm, dar va fi o cursă lungă. În trecut am fost foarte buni în calificări, dar anul acesta avem o mașină de cursă mai bună.

Reclamă

Trebuie să facem o treabă foarte bună mâine, așa cum am făcut-o și în Monza. Dar e o cursă nouă, plecăm de la 0, e o cursă lungă, cu multe probleme, printre care si degradarea pneurilor, avem alt tip de pneu față de Monza”, a declarat Charles Leclerc.

Reclamă