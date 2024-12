Lawson, coechipierul perfect pentru Max - Antena Sport

La începutul sezonului 2024, când Carlos Sainz a fost pus pe liber de Ferrari, ibericul a petrecut multe luni discutând cu mai multe echipe. Una dintre ele a fost Red Bull. Ca viteză, talent și determinare, spaniolul ar fi fost opțiunea cea mai bună pentru Red Bull dintre piloții liberi de contract.

Numai că Max și Carlos au mai fost colegi, în 2015, la echipa a doua, pe atunci numită STR. Relația lor de atunci a fost descrisă drept „toxică” de către Helmut Marko, directorul Red Bull Junior Team. Nu atât din pricina piloților, cât a taților. Nume binecunoscute în motorsport, aceștia s-au ciocnit fiecare încercând să-și promoveze fiul.

O a doua măsură proastă a celor de la Red Bull a fost, privind retroactiv, readucerea lui Daniel Ricciardo în 2023 la echipa a doua – pe atunci AlphaTauri. Alegerea lui Ricciardo, un favorit al lui Christian Horner, s-a făcut atunci în detrimentul lui Liam Lawson, lăsat în continuare pe „banca de rezerve”. Neo-zeelandezul a fost promovat în 2023 la AlphaTauri, dar numai după ce Ricciardo s-a accidentat. Pentru ca, un an mai târziu, Lawson să fie promovat, în sfârșit, la prima echipă. Iar Ricciardo, care a fost și el în cărți pentru un loc la Red Bull în 2024, să fie pus pe liber.

Horner a pierdut în două rânduri

Ce înseamnă asta? Că, până la urmă, Christian Horner a trebuit, în două rânduri, să renunțe la oamenii pe care-i susținea. În rândurile echipei, poziția sa era deja afectată de scandalul erotic dinaintea începerii sezonului și de tensiunile permanente cu Jos, tatăl lui Max.

Finalmente, pierderea titlului la constructori i-a determinat pe toți să caute pilotul cel mai bun în aceste circumstanțe.

Dacă Perez ar fi făcut 229 în loc de 152 puncte în 2024, Red Bull ar fi câștigat titlul constructorilor. Asta ar fi reprezentat doar un pic mai mult de jumătate din punctele realizate de Max în 2024, deci oricum ar fi fost o contraperformanță.

Ce părere are Max? Olandezul e foarte apropiat de Helmut Marko, omul care l-a adus la Red Bull și l-a promovat. Verstappen a vorbit frumos despre Perez, dar numai atât. Pe de altă parte, când a fost cazul să-l ajute, nu a făcut-o. În Marele Premiu al Braziliei din 2022, Verstappen a refuzat să-i cedeze poziția lui Perez, deși era deja campion mondial, iar mexicanul se lupta pentru poziția secundă în campionat.

De ce nu Tsunoda?

De ce a fost preferat Lawson și nu Tsunoda? Japonezul de la RB și-a „bătut” toți colegii de echipă la team-ul secund, inclusiv pe Lawson. A avut timpi buni la testele de sfârșit de an de la Abu Dhabi, pe monopostul RB20. Era susținut de Honda, care însă nu va mai colabora cu Red Bull din 2026.

Despre atuurile lui Lawson am scris aici. Are abilitatea de a se adapta rapid, câștigă puncte chiar și cu un monopost mai lent și rezistă bine presiunii psihice. Se descurcă foarte bine în situații-limită. Când greșește, cum s-a întâmplat în Qatar, își recunoaște vina. Are o structură mentală mai puternică, se spune, decât Yuki Tsunoda.

Lawson l-a „șifonat” de vreo două ori pe Sergio Perez în luptă directă, cu o mașină mai slabă. Mexicanul l-a făcut „idiot”, neo-zeelandezul i-a arătat degetul mijlociu, dar, cum ar veni, nu s-au înjurat. În același timp, într-una dintre aceste curse, în Brazilia, Lawson nu s-a opus deloc depășirii lui Verstappen.

Ceea ce arată că Liam Lawson poate fi coechipierul ideal al lui Verstappen pe viitor.