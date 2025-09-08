Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: "E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis" - Antena Sport

Închide meniul
Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis”

Publicat: 8 septembrie 2025, 10:27

Lewis Hamilton, după Marele Premiu al Italiei/ Profimedia

Lewis Hamilton a fost copleşit de emoţii după primul Mare Premiu al Italiei alături de Ferrari. Pilotul britanic a luat startul în cursă de pe locul zece, după penalizarea de cinci locuri pe grilă, şi a reuşit să se claseze pe şase la final.

Cursa de la Monza a fost câştigată de Max Verstappen, cel care a şi plecat din pole-position. Podiumul a fost completat de piloţii McLaren, care au făcut schimb de locuri spre final.

Lewis Hamilton a recunoscut că a fost de-a dreptul impresionat să-i vadă pe Tifosi susţinându-l la Monza, deşi Ferrari nu s-a clasat pe podium. Pilotul britanic le-a făcut o promisiune fanilor italieni, mărturisind că va munci cât de mult poate pentru a înregistra o victorie cu Ferrari.

“Au fost câteva depăşiri bune. A fost dificil, ţinând cont de poziţia de pe care am plecat, să prind toate celelalte maşini. Am stat în trafic ceva timp, am pierdut timp şi mi-am distrus pneurile.

Dar sunt fericit per total pentru performanţa maşinii şi cred că e tot ce am fi putut obţine. Poate am fi putut să ne clasăm pe locul 5, dacă am fi făcut un undercut cu Mercedes, dar am ratat această şansă.

(Despre fanii italieni care l-au încurajat la primul Mare Premiu al Italiei cu Ferrari) E tot ce mi-aş fi putut dorit. Bineînţeles, îţi doreşti să lupţi pentru primele locuri, dar e incredibil ce am primit la final. E vorba doar despre Ferrari pe lângă circuit.

E un vis să pilotez pentru această echipă şi vreau doar să muncesc cât de mult pot pentru a sta într-o zi pe cea mai înaltă poziţie a podiumului. Ăsta e visul meu”, a declarat Lewis Hamilton, după primul Marel Premiu al Italiei alături de Ferrari, conform formula1.com.

Următorul Mare Premiu de Formula 1 se va desfăşura în Azerbaidjan, între 19 şi 21 septembrie. Cursa va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY pe 21 septembrie, de la ora 14:00.

