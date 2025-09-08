Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: "E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis" - Antena Sport

Lewis Hamilton a fost copleşit de emoţii după primul Mare Premiu al Italiei alături de Ferrari. Pilotul britanic a luat startul în cursă de pe locul zece, după penalizarea de cinci locuri pe grilă, şi a reuşit să se claseze pe şase la final.

Cursa de la Monza a fost câştigată de Max Verstappen, cel care a şi plecat din pole-position. Podiumul a fost completat de piloţii McLaren, care au făcut schimb de locuri spre final.

Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei

Lewis Hamilton a recunoscut că a fost de-a dreptul impresionat să-i vadă pe Tifosi susţinându-l la Monza, deşi Ferrari nu s-a clasat pe podium. Pilotul britanic le-a făcut o promisiune fanilor italieni, mărturisind că va munci cât de mult poate pentru a înregistra o victorie cu Ferrari.

“Au fost câteva depăşiri bune. A fost dificil, ţinând cont de poziţia de pe care am plecat, să prind toate celelalte maşini. Am stat în trafic ceva timp, am pierdut timp şi mi-am distrus pneurile.

Dar sunt fericit per total pentru performanţa maşinii şi cred că e tot ce am fi putut obţine. Poate am fi putut să ne clasăm pe locul 5, dacă am fi făcut un undercut cu Mercedes, dar am ratat această şansă.