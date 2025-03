Lewis Hamilton, înainte de debutul oficial pentru Ferrari: "Locuiesc în propria bulă mică" - Antena Sport

Lewis Hamilton a afirmat că nu simte nicio presiune şi nu are nimic de demonstrat înaintea debutului său la scuderia Ferrari, cu ocazia Marelui Premiu al Australiei, etapa a debut a sezonului în Campionatului Mondial de Formula 1, care va avea loc în acest weekend, live în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ochii lumii sportului vor fi aţintiţi asupra pilotului britanic în vârstă de 41 ani, când acesta îşi va îndeplini visul din copilărie concurând pentru celebra echipă italiană, duminică, la Melbourne.

Lewis Hamilton nu simte presiunea

Hamilton a făcut trecerea la Ferrari de la Mercedes după cea mai neagră perioadă a carierei sale, în care a obţinut doar două victorii în 69 de curse în care a luat startul.

Dar când a fost întrebat dacă simte greutatea aşteptărilor unui transfer considerat cel mai mare din istoria Formulei 1, britanicul a spus: „Nu, pentru că nu prea citesc ştirile şi trec printr-o lungă, lungă perioadă de timp fără a utiliza reţelele de socializare. Deci, locuiesc într-un fel în propria mea bulă mică”.

„Am luat-o de la capăt, am fost în fabrică patru zile pe săptămână. Am dat totul la antrenamente, pentru a-mi împinge mintea şi corpul mai departe decât am fost înainte, pentru a stoarce mai mult din mine. Nu îmi fac iluzii la cât de greu va fi, dar nu simt presiunea. Presiunea exterioară este inexistentă pentru mine. Presiunea este din interior. Presiunea pe care o pun asupra mea este de zece ori mai mare decât orice presiune pe care cineva o poate pune asupra mea”, a spus Hamilton.