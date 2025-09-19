Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: "Am renunţat la toate maşinile". Ce hobby are acum britanicul - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: “Am renunţat la toate maşinile”. Ce hobby are acum britanicul

Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: “Am renunţat la toate maşinile”. Ce hobby are acum britanicul

Publicat: 19 septembrie 2025, 11:03

Comentarii
Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: Am renunţat la toate maşinile. Ce hobby are acum britanicul

Lewis Hamilton / Profimedia

Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu mai deţine o colecţie de maşini Ferrari, Mercedes şi McLaren în ediţie limitată. Potrivit dailymail.co.uk, valoarea acesteia era de aproximativ 15 milioane de euro.

Lewis Hamilton şi-a vândut toate maşinile: “Acum mă interesează mai mult arta”

„Nu mai am nicio maşină”, a declarat britanicul. „Am renunţat la toate maşinile mele. În prezent, mă interesează mai mult arta. Dacă ar fi să-mi cumpăr o maşină, ar fi un (Ferrari) F40. Dar asta e o adevărată operă de artă.”

Hamilton a fost fotografiat lângă un F40 pe pista de teste Fiorano a Ferrari, când s-a alăturat echipei italiene, venind de la Mercedes, în ianuarie.

Hamilton, un vegan care s-a exprimat deschis pe tema problemelor de mediu de-a lungul anilor, a declarat în 2019 că a renunţat la o parte din colecţia sa şi a trecut la modele hibride sau electrice. El îşi vânduse deja avionul privat.

Reclamă
Reclamă

„Nu mai conduc niciuna dintre maşinile pe care le deţin. Conduc doar EQC-ul meu (Mercedes electric)”, a declarat el în 2020, când încă era la Mercedes.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
Observator
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai ştia de el”. Amintiri de la tenis cu piciorul: “Jucam pe 600 de dolari meciul”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, tulburat de dispariţia lui Florin Marin: “Îl vedeai când se topeşte! Nu mai ştia de el”. Amintiri de la tenis cu piciorul: “Jucam pe 600 de dolari meciul”
11:55
Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: “Va fi greu”
11:46
Un membru al Generaţiei de Aur a refuzat postul de selecţioner. Florin Prunea ştie motivul: “Cum să spui aşa ceva?”
11:37
FC Botoșani – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile
11:20
LIVE VIDEOPrimul antrenament al MP al Azerbaidjanului e ACUM. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
10:58
Mihai Stoica a uimit pe toată lumea! Cât de mult vorbeşte, la telefon, cu Gigi Becali: “Ăsta a fost recordul”
10:30
Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după “dubla” din 2-1 cu Newcastle: “Un jucător de excepţie”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute 6 Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: “Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”