Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: "Am renunţat la toate maşinile". Ce hobby are acum britanicul - Antena Sport

Lewis Hamilton, cel mai de succes pilot de Formula 1, cu şapte titluri mondiale şi un record de 105 victorii, a declarat că şi-a vândut colecţia de maşini şi că acum este mai interesat de artă, relatează Reuters.
În vârstă de 40 de ani, pilotul Ferrari a declarat la Marele Premiu al Azerbaidjanului că nu mai deţine o colecţie de maşini Ferrari, Mercedes şi McLaren în ediţie limitată. Potrivit dailymail.co.uk, valoarea acesteia era de aproximativ 15 milioane de euro.
Lewis Hamilton şi-a vândut toate maşinile: “Acum mă interesează mai mult arta”
„Nu mai am nicio maşină”, a declarat britanicul. „Am renunţat la toate maşinile mele. În prezent, mă interesează mai mult arta. Dacă ar fi să-mi cumpăr o maşină, ar fi un (Ferrari) F40. Dar asta e o adevărată operă de artă.”
Hamilton a fost fotografiat lângă un F40 pe pista de teste Fiorano a Ferrari, când s-a alăturat echipei italiene, venind de la Mercedes, în ianuarie.
Hamilton, un vegan care s-a exprimat deschis pe tema problemelor de mediu de-a lungul anilor, a declarat în 2019 că a renunţat la o parte din colecţia sa şi a trecut la modele hibride sau electrice. El îşi vânduse deja avionul privat.
„Nu mai conduc niciuna dintre maşinile pe care le deţin. Conduc doar EQC-ul meu (Mercedes electric)”, a declarat el în 2020, când încă era la Mercedes.
