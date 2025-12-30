Surpriza anului - Isack Hadjar. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

La începutul anului, mulți se gândeau că Isack Hadjar era la Racing Bulls doar pentru a păstra locul cald pentru Arvid Lindblad în 2026. Până la intrarea lui în F1, francezul nu a reușise să câștige niciun titlu în competițiile de juniori. În primul lui sezon din F2, 2023, a terminat pe locul 14, singura sa victorie fiind sprintul de la Zandvoort. În sezonul următor a fost pe poziția secundă, pierzând titlul in extremis în fața lui Bortoleto.

În 2025, pilotul francez a avut cel mai prost început de sezon posibil din Formula 1. Să abandonezi în turul de formare din cauza unei greșeli e mai rău decât dacă te-ai califica ultimul pe grilă.

După cum a explicat Isack la sfârșitul anului, episodul petrecut în Australia ”a fost doar pumn primit puternic în figură și l-am luat exact așa cum a venit.”

Urmarea pumnului primit

Care a fost urmarea pumnului? Locul 11 în China (7 în calificări), 8 în Japonia (7 în calificări), 13 în Bahrain (12 în calificări), 10 la Jeddah (14 în calificări), 11 în Miami (11 în calificări), 9 la Imola (9 în calificări), 6 la Monaco (6 în calificări), 7 în Spania (9 în calificări). Sezonul lui a culminat cu un loc 3 în Olanda, cursă pe care a început-o pe poziția a patra.

”Hadjar m-a impresionat cel mai tare, pentru modul în care a reușit să treacă peste drama sportivă din Australia. În următoarele curse a fost strălucitor și foarte rapid în calificări, aproape de linia a treia a grilei.” a punctat fostul pilot Johnny Herbert.