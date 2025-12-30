Surpriza anului - Isack Hadjar. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Georgescu Publicat: 30 decembrie 2025, 8:36 / Actualizat: 30 decembrie 2025, 11:27

Surpriza anului – Isack Hadjar. Analiza lui Adrian Georgescu

Isack Hadjar, în timpul unei gale / Profimedia

La începutul anului, mulți se gândeau că Isack Hadjar era la Racing Bulls doar pentru a păstra locul cald pentru Arvid Lindblad în 2026. Până la intrarea lui în F1, francezul nu a reușise să câștige niciun titlu în competițiile de juniori. În primul lui sezon din F2, 2023, a terminat pe locul 14, singura sa victorie fiind sprintul de la Zandvoort. În sezonul următor a fost pe poziția secundă, pierzând titlul in extremis în fața lui Bortoleto.

În 2025, pilotul francez a avut cel mai prost început de sezon posibil din Formula 1. Să abandonezi în turul de formare din cauza unei greșeli e mai rău decât dacă te-ai califica ultimul pe grilă.

După cum a explicat Isack la sfârșitul anului, episodul petrecut în Australia ”a fost doar pumn primit puternic în figură și l-am luat exact așa cum a venit.”

Urmarea pumnului primit

Care a fost urmarea pumnului? Locul 11 în China (7 în calificări), 8 în Japonia (7 în calificări), 13 în Bahrain (12 în calificări), 10 la Jeddah (14 în calificări), 11 în Miami (11 în calificări), 9 la Imola (9 în calificări), 6 la Monaco (6 în calificări), 7 în Spania (9 în calificări). Sezonul lui a culminat cu un loc 3 în Olanda, cursă pe care a început-o pe poziția a patra.

”Hadjar m-a impresionat cel mai tare, pentru modul în care a reușit să treacă peste drama sportivă din Australia. În următoarele curse a fost strălucitor și foarte rapid în calificări, aproape de linia a treia a grilei.” a punctat fostul pilot Johnny Herbert.

Mai sus amintitul Mare Premiu al Olandei a fost un adevărat montagne-russe. Condițiile meteorologice schimbătoare, multe intrări ale mașinii de siguranță și schimbări de strategie din mers. În mijlocul haosului, Isack și-a păstrat calmul, în timp ce alții au ezitat.

Au existat și greșeli, de exemplu, accidentarea din Q1 de la Austin. De asemenea, curse în care a pierdut puncte din cauza unor probleme independente de voința sa. În special în Qatar, unde aripa față s-a desprins și i-a provocat o pană.

Duelul cu coechipierii

În ceea ce privește duelul cu coechipierii de la Racing Bulls, sezonul a început cu Tsunoda drept coleg. Dacă luăm în calcul cele trei curse, Tsunoda s-a impus în două, Hadjar într-una. Ca medie a tururilor realizate în Q3, tot Tsunoda s-a dovedit mai rapid decât Hadjar cu 0,197 secunde. Și la puncte, niponul s-a impus cu 3-0.

Era însă previzibil că așa urma să fie și însuși Hadjar se aștepta la asta. „Dacă ar fi să spun ceva, obiectivul este să accept că voi fi mai lent în prima lună”, a declarat el la scurt timp după ce a fost confirmat ca pilot la Racing Bulls. După acest început a venit progresul.

L-a depășit clar pe Lawson

După ce Tsunoda a fost promovat la Red Bull Racing, coechipierul lui Hadjar a devenit Liam Lawson. În fața acestuia, francezul s-a impus cu 21 – 6, în cele 22 de Mari Premii disputate (plus 5 sprinturi). Ca medie a tururilor rapide realizate în Q3, Hadjar a fost mai iute cu 0,191 secunde. În ceea ce privește punctele, Hadjar a obținut 51, Lawson 38.

Parizianul a terminat 2025 pe poziția a 12-a, la egalitate cu ocupantul locului 11, Hulkenberg.

Cel mai ”fierbinte” loc în 2026

Isack Hadjar a început sezonul 2025 la Racing Bulls. Pe următorul îl va porni în cea mai ”fierbinte” postură din F1, cea de coechipier al lui Max Verstappen la Red Bull Racing. Rând pe rând, în acest fotoliu au fost Ricciardo, Gasly, Albon, Perez, Lawson și Tsunoda și doar primul a reușit să se impună în fața olandezului, în primele două sezoane în care au fost colegi. Despre ultimii doi, care au evoluat în 2025 la Red Bull Racing, se poate chiar spune că au dezamăgit.

Este locul pe care Isack Hadjar spunea, în vara lui 2025, că nu e pregătit să-l ocupe. Vom vedea în 2026 dacă Max Verstappen și-a găsit, în sfârșit, coechipierul care să și câștige puncte, nu doar unul care să testeze configurații pentru el.

