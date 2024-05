Marele Premiu de Formula 1 de la Imola e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, de la 15:45. Verstappen pleacă primul - Antena Sport

Verstappen i-a egalat recordul lui Ayrton Senna pe circuitul în care fostul mare pilot brazilian şi-a pierdut viaţa în urmă cu trei decenii. Anterior, Verstappen egalase recordul lui Alain Prost, de 7 pole-position-uri la rând.

Max Verstappen a avut o reacţie surprinzătoare după ce a obţinut cel mai bun timp şi în calificările de la Imola. El a spus că obiectivul său pentru calificări era să se claseze pe unul din primele 5 locuri pe grila de start.

„Sincer să fiu am dorit să obțin un top 5 în aceste calificări. Totuși, am câștigat, m-am simțit bine. Am atacat bine curbele, a fost o sesiune bună. În Q1, Q2 și Q3 am încercat să obțin cât mai mult timp, însă în ultimul tur am dat totul”, a spus Max Verstappen, la finalul cursei.

Oscar Piastri a avut al doilea cel mai bun timp în calificări, dar a fost retrogradat 3 poziţii. El va pleca de pe locul 5 în Marele Premiu de la Imola.

Lewis Hamilton, luat la ţintă de Max Verstappen şi Fernando Alonso la Imola: „Crede că e singur pe circuit”

Lewis Hamilton a fost luat la ţintă de Max Verstappen şi Fernando Alonso la Imola. Septuplul campion mondial a înregistrat al patrulea cel mai bun timp în a doua sesiune de antrenamente de la Imola, dar a avut parte şi de momente în care şi-a deranjat rivalii.

Max Verstappen şi Fernando Alonso au fost deranjaţi de britanic pe parcursul antrenamentului cu numărul 2 de la Imola şi nu s-au ferit să îl critice pe acesta. Verstappen, care nu a avut o primă zi grozavă la Imola, a fost deranjat de Hamilton la un moment dat, care l-a blocat în timpul antrenamentelor. Olandezul nu s-a ferit să îşi arate frustrarea, în timp ce Hamilton a ridicat mâna şi şi-a recunoscut greşeala. „Nu e prima oară. Încerci să rămâi calm, dar s-a întâmplat din nou. Pe de altă parte, nu vreau ca oamenii să vorbească prea mult pentru nu e problema noastră de azi (n.r. vineri). Nu am avut ritm şi trebuie să rezolvăm asta", a spus Max Verstappen, potrivit skysports.com. Lewis Hamilton şi-a recunoscut greşeala! Lewis Hamilton şi-a recunoscut greşeala şi la interviuri: „Eram într-un tur de răcire şi am crezut că am cale liber şi el era lângă mine. A fost greşeala mea şi mi-am cerut scuze. Cred că el era deja nervos", a spus şi Lewis Hamilton, despre incidentul care a fost notat de stewarzi. Pilotul celor de la Mercedes nu a scăpat nici de criticile lui Fernando Alonso. În timpul antrenamentelor, spaniolul s-a plâns de două ori prin radio, dar incidentele respective nu au fost notate de stewarzi. „Hamilton crede că e singur pe circuit. E a doua oară când face asta. Mai întâi în virajul 12, acum în virajul 7", a spus Fernando Alonso.

