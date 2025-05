Max Verstappen a surprins după victoria din MP al Regiunii Emilia-Romagna: "Startul nu a fost neapărat bun" - Antena Sport

Max Vestappen a făcut o cursă perfectă şi a trecut primul linia de sosire a Marelui Premiu al Regiunii Emilia-Romagna. Pilotul olandez s-a impus la Imola şi şi-a trecut în cont victoria cu numărul 65 a carierei în Marele Circ. De asemenea, aceasta a fost a doua victorie din 2025, asta după ce a fost primul şi la finalul cursei din Japonia.

Verstappen a plecat de pe locul al doilea, dar l-a depăşit imediat după start pe Oscar Piastri, pilotul care a plecat din pole-position. Din acel moment, olandezul a controlat cursa.

Max Verstappen, după ce a câştigat Marele Premiu al Regiunii Emilia-Romagna: „Îmbunătăţire uriaşă”

La interviul de după cursă, Max Verstappen a declarat că nu a fost cel mai bun start al său, dar faptul că s-a aflat pe trasa ideală, în exterior, l-a făcut să încerce depăşirea lui Oscar Piastri. Campionul mondial a recunoscut că a avut şi o doză de noroc, cu cele două neutralizări din timpul cursei.

El nu şi-a uitat nici echipa, pe care a felicitat-o pentru strategia aleasă, aceea cu două opriri la boxe:

„Startul nu a fost unul neapărat foarte bun, dar eram pe exterior, pe linia normală. M-am gândit să încerc o depăşire pe exterior şi mi-a ieşit pentru că odată ce am fost în faţă, maşina a mers foarte bine. Am reuşit să protejez pneurile, am avut un ritm foarte bun. A fost o îmbunătăţire uriaşă faţă de vineri.