Max Verstappen aplaudă schimbarea din noul sezon de Formula 1: "Este mai logic acum" - Antena Sport

„Nu am simțit o diferență mare față de mașina de anul trecut. Încă nu am descoperit adevăratul potențial al monopostului. E rândul nostru să îl deblocăm (n.r. el și coechipierul Sergio Perez). Am încredere în toată lumea din echipă. Nu mă interesează cum proiectează monopostul, atâta timp cât este rapid. Mereu e un mister atunci când ieși pe circuit, dar în ultimii ani ne-am descurcat de fiecare dată bine”, a declarat Max Verstappen, citat de marca.com.

Întrebat și despre Ferrari, echipă care a surprins în testele premergătoare noului sezon, triplul campion mondial a spus, plin de încredere: „Nu mă gândesc la ei”.