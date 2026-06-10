Nuno Campos, încrezător că Portugalia poate câştiga Cupa Mondială! Pe cine mizează în primul rând: “Cel mai bun”

Noul antrenor al lui Dinamo, portughezul Nuno Campos (51 de ani), e încrezător că ţara lui poate deveni campioană mondială. Cupa Mondială 2026 e exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Nuno Campos se bazează în primul rând pe starul lui PSG, Vitinha (26 de ani), la acest Mondial. Şi superstarul Cristiano Ronaldo (41 de ani) e unul dintre preferaţii lui Nuno Campos din naţionala Portugaliei.
Nuno Campos speră ca Portugalia să devină campioană mondială: “Poate învinge pe oricine”
“Portugalia poate învinge pe oricine. Avem o echipă puternică și jucători excepționali – șansele noastre de a câștiga Cupa Mondială sunt bune.
Desigur, când se vorbește despre naționala Portugaliei, tuturor le vine în minte Cristiano Ronaldo. Este cel mai bun jucător și liderul echipei. Dar trebuie menționat și Vitinha, care este, în opinia mea, cel mai bun mijlocaș din lume”, a declarat Nuno Campos, într-un interviu pentru nemzetisport.hu.
Cristiano Ronaldo îşi joacă în această vară ultima şansă de a deveni campion mondial. Este singurul trofeu major care îi lipseşte. Ronaldo a cucerit cu Portugalia Campionatul European, în 2016 şi a câştigat de două ori UEFA Nations League, în 2019 şi 2025.
Portugalia e una dintre favoritele Mondialului din această vară, care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Franţa şi Spania se numără şi ele printre favorite.
Portugalia are o grupă abordabilă la Mondial, urmând să înfrunte Congo, Uzbekistan şi Columbia. Primul meci îl va disputa împotriva reprezentativei statului Congo.
Cupa Mondială, Grupa K, program complet
- Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan (Antena 1 şi AntenaPLAY)
24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia
28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan
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