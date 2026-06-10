Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Nuno Campos, încrezător că Portugalia poate câştiga Cupa Mondială! Pe cine mizează în primul rând: “Cel mai bun”

Nuno Campos, încrezător că Portugalia poate câştiga Cupa Mondială! Pe cine mizează în primul rând: “Cel mai bun”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 iunie 2026, 18:01

Comentarii
Nuno Campos, încrezător că Portugalia poate câştiga Cupa Mondială! Pe cine mizează în primul rând: Cel mai bun

Noul antrenor al lui Dinamo, Nuno Campos / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Noul antrenor al lui Dinamo, portughezul Nuno Campos (51 de ani), e încrezător că ţara lui poate deveni campioană mondială. Cupa Mondială 2026 e exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nuno Campos se bazează în primul rând pe starul lui PSG, Vitinha (26 de ani), la acest Mondial. Şi superstarul Cristiano Ronaldo (41 de ani) e unul dintre preferaţii lui Nuno Campos din naţionala Portugaliei.

Nuno Campos speră ca Portugalia să devină campioană mondială: “Poate învinge pe oricine”

“Portugalia poate învinge pe oricine. Avem o echipă puternică și jucători excepționali – șansele noastre de a câștiga Cupa Mondială sunt bune.

Desigur, când se vorbește despre naționala Portugaliei, tuturor le vine în minte Cristiano Ronaldo. Este cel mai bun jucător și liderul echipei. Dar trebuie menționat și Vitinha, care este, în opinia mea, cel mai bun mijlocaș din lume”, a declarat Nuno Campos, într-un interviu pentru nemzetisport.hu.

Cristiano Ronaldo îşi joacă în această vară ultima şansă de a deveni campion mondial. Este singurul trofeu major care îi lipseşte. Ronaldo a cucerit cu Portugalia Campionatul European, în 2016 şi a câştigat de două ori UEFA Nations League, în 2019 şi 2025.

Reclamă
Reclamă

Portugalia e una dintre favoritele Mondialului din această vară, care se vede exclusiv în România în Universul Antena. Franţa şi Spania se numără şi ele printre favorite.

Portugalia are o grupă abordabilă la Mondial, urmând să înfrunte Congo, Uzbekistan şi Columbia. Primul meci îl va disputa împotriva reprezentativei statului Congo.

Cupa Mondială, Grupa K, program complet

  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

17 iunie, ora 20:00 – Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Condamnat definitiv pentru un accident mortal, medicul Dorel Săndesc a obţinut anularea sentinţeiCondamnat definitiv pentru un accident mortal, medicul Dorel Săndesc a obţinut anularea sentinţei
Reclamă

18 iunie, ora 5:00 – Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

23 iunie, ora 20:00 – Portugalia – Uzbekistan (Antena 1 şi AntenaPLAY)

24 iunie, ora 5:00 – Columbia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)

28 iunie, ora 2:30 – Columbia – Portugalia

28 iunie, ora 2:30 – RD Congo – Uzbekistan

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
Observator
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
Cum i-a șocat Cristi Borcea pe medicii din SUA: ”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai așa ceva”
Fanatik.ro
Cum i-a șocat Cristi Borcea pe medicii din SUA: ”Poți să mănânci tot Oceanul Pacific și nu poți să ai așa ceva”
19:42

Cât a ajuns să coste un bilet la meciul de deschidere de la Cupa Mondială, Mexic – Africa de Sud. Prețul e uriaș
19:27

Starul lui Manchester City, tot mai aproape de Real Madrid! Bayern Munchen s-a retras din cursă
19:09

„Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența
19:04

Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire
18:55

Cupa Mondială 2026, în Universul Antena | Programul complet de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
18:55

Loturile complete ale celor 48 de echipe participante la Campionatul Mondial
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 2 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan