Max Verstappen, prima reacție după ce va pleca din pole position în cursa de sprint din Marele Premiu de Formula 1 al Austriei - Antena Sport

Max Verstappen, prima reacție după ce va pleca din pole position în cursa de sprint din Marele Premiu de Formula 1 al Austriei Max Verstappen / Profimedia Max Verstappen a oferit prima reacție după ce va pleca din pole position în cursa de sprint din Marele Premiu de Formula 1 al Austriei. Pilotul olandez a început cu dreptul weekend-ul și a avut un mesaj și pentru fani. Cursa de sprint din Marele Premiu al Austriei este programată sâmbătă, de la ora 13:00, în direct pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. Marea cursă va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 și LIVE STREAM în AntenaPLAY. Max Verstappen, prima reacție după ce va pleca din pole position în cursa de sprint din Marele Premiu de Formula 1 al Austriei Max Verstappen a fost cel mai rapid din calificările cursei de sprint și a transmis că succesul său a fost datorat mașinii, care a fost „perfectă". Totodată, acesta le-a mulțumit și fanilor prezenți în tribunele „circuitului de casă" al celor de la RedBull. Nu în ultimul rând, acesta a vorbit și despre Lando Norris, care s-a clasat pe locul al 2-lea în calificări. „Este superb să fiu primul aici, în fața fanilor mei. Mașina a fost perfectă, a fost o mașină echilibrată. E un start foarte bun pentru acest weekend. Avem mult de muncă, dar acum sunt fericit.

(n.r. Cum va fi lupta cu Lando Norris, de mâine?) Vom afla mâine, nu mă stresez acum pentru acest lucru”, a spus Max Verstappen, după sesiunea de calificări.

