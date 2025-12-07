Max Verstappen, rece ca gheața înainte de "finala" pentru titlu din Abu Dhabi: "Când presiunea e ridicată.." - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Max Verstappen, rece ca gheața înainte de “finala” pentru titlu din Abu Dhabi: “Când presiunea e ridicată..”

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 10:37

Max Verstappen, după calificările din Abu Dhabi / Profimedia

Max Verstappen a vorbit la conferința de presă organizată după calificările Marelui Premiu din Abu Dhabi despre lupta finală pentru titlu care se va astăzi. Olandezul a oferit un răspuns extrem de degajat și a dezvăluit că el dă cel mai bun randament atunci când este sub presiune.

“Finala” pentru titlu din Formula 1 “arde”, iar rezultatele din calificările de ieri de la Abu Dhabi confirmă acest lucru. Verstappen va pleca de pe prima poziție, Norris este pe 2, iar Piastri pe 3, toți piloții angrenați în confruntarea pentru campionat fiind pe pozițiile fruntașe.

Verstappen, fără emoții înainte de cursa de la Abu Dhabi

Înaintea cursei de totul sau nimic care va avea loc astăzi pe circuitul Yas Marina, olandezul a dezvăluit că nu are nimic de pierdut și a încercat să mute presiunea pe rivalii săi de la McLaren. Cvadruplul campion mondial a mai declarat că îi sunt pe plac situațiile precum cea în care se află acum, respectiv în care e pus sub presiune.

Nu am nimic de pierdut, voi da totul. Când presiunea e ridicată, tind să dau tot ce am mai bun. E ceea ce îmi place“, a spus cvadruplul campion mondial, potrivit marca.com.

Înainte de “finala” pentru titlu din F1, Norris e primul în clasamentul piloților, cu 408 puncte, urmat de Verstappen cu 396 și Piastri cu 392. Pentru a câștiga al cincilea titlu în F1, cvadruplul campion mondial ar avea nevoie să câștige cursa, iar Lando Norris să nu încheie între primele trei poziții.

Cursa finală din acest sezon de Formula 1, cea din Marele Premiu din Abu Dhabi, va avea loc duminică de la ora 14:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

