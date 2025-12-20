Jake Paul a confirmat că are o dublă fractură de maxilar după meciul cu Anthony Joshua! Postarea americanului - Antena Sport

Închide meniul
Jake Paul a confirmat că are o dublă fractură de maxilar după meciul cu Anthony Joshua! Postarea americanului

Publicat: 20 decembrie 2025, 18:11

Anthony Joshua şi Jake Paul, în timpul meciului dintre ei / Profimedia Images

Jake Paul, youtuber-ul devenit boxer, a confirmat că a suferit o dublă fractură de maxilar, după înfrângerea prin KO în faţa lui Anthony Joshua, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Miami.

Pe ringul Kaseya Center, logica sportivă a fost respectată. Englezul Anthony Joshua a pus capăt luptei în runda a şasea, după un croşeu de dreapta în bărbie care l-a trimis definitiv pe Jake Paul la podea.

Jake Paul a confirmat că s-a ales cu o dublă fractură de maxilar după duelul cu Anthony Joshua

“Dublă fractură de maxilar. Daţi-mi-l pe Canelo (n.r: Canelo Alvarez) în 10 zile”, a scris Jake Paul pe X.

 

Deja trimis de două ori la podea în runda a cincea, youtuber-ul devenit boxer nu a reuşit să reziste puterii fostului campion mondial WBA-WBO-IBF la categoria grea.

Vizibil afectat, Paul a scuipat sânge în timpul interviului de după meci şi a menţionat deja o posibilă fractură: „Loveşte foarte tare. Am făcut tot ce am putut. M-a bătut măr, dar aşa e în sport”.

La 28 de ani, Jake Paul (12 victorii, 2 înfrângeri) a ţinut totuşi să relativizeze şi şi-a anunţat intenţia de a coborî la categoria semigrea pentru continuarea carierei sale, o categorie mai apropiată de greutatea sa naturală.

“Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul

Meciul de box dintre Anthony Joshua și Jake Paul, câștigat de fostul campion mondial la categoria grea prin KO, s-a făcut remarcat și printr-un moment în care arbitrul i-a chemat pe cei doi pentru a-i trage la răspundere. În runda a patra, Christopher Young, pe numele său, i-a îndemnat pe cei doi sportivi să se lupte cum trebuie din respect pentru cei care au plătit să îi vadă.

Anthony Joshua l-a învins pe Jake Paul sâmbătă dimineața (pe fusul orar al României) într-o luptă disputată la Miami care a generat un interes imens din partea fanilor. În ring au fost puși față în față un fost campion mondial la categoria grea cu un YouTuber devenit pugilist profesionist, dar care în mod cert nu avea experiența sau gabaritul britanicului.

Paul, știind că nu poate să îl învingă pe Joshua cu armele britanicului, a preferat să fie pasiv în ring, în timp ce fostul campion olimpic din 2012 nu a insistat nici el în ciuda faptului că era superior. În runda a patra, creatorul de conținut de pe YouTube a început să cadă în repetate rânduri la pământ pentru a scăpa de atacaurile lui Joshua.

Ulterior, cu câteva secunde înainte de finalul rundei, arbitrul Christopher Young i-a chemat pe cei doi în centrul ringului și i-a atenționat cu privire la modul în care se desfășoară meciul:

Ascultați, lupta murdară trebuie să înceteze. Fanii nu au plătit să vadă mizeria asta. Dacă tot aveți de gând să luptați, atunci luptați, dar luptați în limitele regulamentului“.

În cele din urmă, Joshua l-a învins prin knockout pe Jake Paul cu o lovitură de dreapta care i-a spart maxilarul americanului, transportat de urgență la spital după meci.

