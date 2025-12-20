„Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali despre posibilul transfer al iernii din Liga 1 - Antena Sport

Giovanni Becali a oferit declarații despre posibilul transfer al lui Denis Alibec la Dinamo, în perioada de mercato de iarnă. Impresarul a declarat că atacantul de la FCSB ar putea fi o soluție pentru Zeljko Kopic.

„Câinii” vor să transfere un atacant iar pe listă a fost pus și George Pușcaș. Mutarea are însă șanse mici de reușită, ținând cont de salariul uriaș cerut de vârful rămas liber de contract de la începutul sezonului.

„Denis Alibec, la Dinamo?” Verdictul dat de Giovanni Becali

Denis Alibec s-ar putea despărți de FCSB în iarnă, după cum a dat de înțeles și Gigi Becali în ultima perioadă. Astfel, Giovanni Becali a fost întrebat despre un posibil transfer al atacantului la rivala campioanei, Dinamo.

Impresarul a transmis că mutarea ar fi una excelentă pentru trupa lui Zeljko Kopic, însă a ridicat un semnal de alarmă în privința comportamentului lui Alibec.

„(n.r. – Un alt tip de atacant decât Perica ar fi Alibec) Alibec nu știu dacă… Nu că Alibec nu ar fi bun la Dinamo, ar fi extraordinar, problema ar fi comportamentul lui. Dinamo are nevoie de jucători buni, dar nu capricioși.