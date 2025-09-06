Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine: "Va conduce o nouă eră în 2026" - Antena Sport

Pilotul francez Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine până la finalul sezonului 2028, a anunţat, sâmbătă, echipa franco-britanică de Formula 1, citată de AFP.

Acordul “întăreşte convingerea echipei Alpine că Pierre este pilotul care o va conduce în noua eră din 2026”, a scris echipa într-un comunicat, înaintea Marelui Premiu al Italiei, care are loc în acest weekend la Monza.

Pierre Gasly, până în 2028 la Alpine

“Prelungirea contractului îi va permite lui Pierre să petreacă şase sezoane la echipa căreia i s-a alăturat în 2023”, se mai arată în comunicat.

BREAKING: Pierre Gasly extends his contract with @AlpineF1Team until the end of 2028!#F1 pic.twitter.com/afv9YJNN7N

— Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Gasly, care a debutat în F1 în 2017, la Toro Rosso (devenită apoi AlphaTauri şi Racing Bulls), a disputat 168 de Grand Prix-uri în total, obţinând o victorie, în 2020, la Monza, prima pentru un pilot francez în F1 de la Olivier Panis, în 1996, la Monaco.