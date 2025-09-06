Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine: "Va conduce o nouă eră în 2026" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 6 septembrie 2025, 12:36

Pierre Gasly / Profimedia

Pilotul francez Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine până la finalul sezonului 2028, a anunţat, sâmbătă, echipa franco-britanică de Formula 1, citată de AFP.

Acordul “întăreşte convingerea echipei Alpine că Pierre este pilotul care o va conduce în noua eră din 2026”, a scris echipa într-un comunicat, înaintea Marelui Premiu al Italiei, care are loc în acest weekend la Monza.

Pierre Gasly, până în 2028 la Alpine

“Prelungirea contractului îi va permite lui Pierre să petreacă şase sezoane la echipa căreia i s-a alăturat în 2023”, se mai arată în comunicat.

Gasly, care a debutat în F1 în 2017, la Toro Rosso (devenită apoi AlphaTauri şi Racing Bulls), a disputat 168 de Grand Prix-uri în total, obţinând o victorie, în 2020, la Monza, prima pentru un pilot francez în F1 de la Olivier Panis, în 1996, la Monaco.

Dacă prezenţa normandului de 29 de ani pe grila de start în sezonul viitor este asigurată, în schimb cea a coechipierului său argentinian Franco Colapinto nu este garantată, din cauza lipsei sale de performanţă.

Sud-americanul, care s-a alăturat echipei în ianuarie, ca pilot de rezervă, după ce alergase nouă curse la Williams în 2024, recuperase un volan de la australianul Jack Doohan, eliminat din cauza rezultatelor slabe. Însă, după opt Grand Prix-uri desfăşurate pentru Alpine, Colapinto nu a adunat niciun punct.

Echipa Alpine, incapabilă să se ridice la nivelul celorlalte competitoare, ocupă pentru moment ultimul loc (10) în clasamentul constructorilor, după 15 din cele 24 de curse ale sezonului.

1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” 6 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii”
