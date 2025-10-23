Cum a recuperat Max diferența față de McLaren - Antena Sport

În ultimele cinci curse clasice și într-una de sprint, Max Verstappen a cucerit patru victorii și două locuri secunde.
Cum de a fost posibil un astfel de reviriment, după ce până la vacanța de vară McLaren ”ucisese” orice boare de vânt? Înaintea Marele Premiu al Olandei, Max era la 97 de puncte în urma lui Oscar Piastri. Piloții McLaren câștigaseră 11 curse în 2025, la care s-a adăugat ulterior triumful în cea olandeză. De atunci, nu au mai câștigat niciuna și în prezent mai sunt doar 40 de puncte între Piastri și Verstappen.
Nu înseamnă neapărat că Verstappen a avut de fiecare dată cel mai bun ritm de cursă. În Marele Premiu al Olandei, primul după vacanță, Max nu a fost cel mai iute. De atunci a crescut însă constant. După victoriile din Italia și Azerbaijan, s-a crezut că RB21 funcționează bine doar pe circuitele de viteză, unde talentul lui Verstappen poate stăpâni un monopost cu apăsare foarte scăzută la sol. Locul secund obținut la Singapore și victoria din Austin au arătat însă că nu e doar atât. RB21 se potrivește unei game extinse de circuite și este comparabil, în acest moment, cu monopostul MCL39.
De ce a pierdut McLaren avantajul?
În primul rând, McLaren a renunțat, cel puțin până la acest moment, să upgradeze monopostul MCL39, după cum a confirmat Andrea Stella la Austin. În același timp, cei de la Red Bull au lucrat tenace la perfecționarea unei mașini care lăsa de dorit, sub conducerea noului șef, Laurent Mekies.
Au existat cel puțin două evoluții însemnate din punct de vedere tehnic. Prima este o aripă față nouă, folosită pentru întâia oară la Zandvoort. Apoi, noua podea, introdusă în cursa următoare, cea de la Monza. În aceeași cursă a fost folosită și o aripă spate nouă, care să asigure o apăsare la sol mai redusă. După antrenamentele de vineri, Verstappen a cerut ca aripa să fie decupată suplimentar, pentru a câștiga mai multă viteză.
Podeaua, marele atu
Noua variantă de podea pare să fie cel mai important factor al progresului realizat de formația austriacă. Cum e singurul detaliu care rămâne ascuns privirii, e greu să-l analizăm. E cert însă că după introducerea sa, mașina Red Bull a putut rula mult mai aproape de sol. Potrivit lui Andrea Stella, fost angajat la Ferrari, vorbind despre MCL39 și Red Bull RB21, principala diferență în lupta dintre cele două echipe se referă chiar la acest aspect. Este, fără îndoială, un factor crucial, deoarece cu cât podeaua este mai aproape de planul de referință, cu atât canalele Venturi vor fi mai eficiente.
Chiar și un milimetru câștigat la apropierea de asfalt poate oferi avantaje decisive în ceea ce privește aderența aerodinamică. Reamintim că și Ferrari a avut un proiect interesant, care ”stătea” bine pe asfalt, până când italienii au fost nevoiți să mărească garda la sol.
O nouă aripă frontală
Și noua aripă anterioară a adus beneficii. Reputatul specialist Mark Hughes crede că are o aeroelasticitate mai pronunțată decât cea anterioară. Respectă, în același timp, limitele revizuite ale testului de sarcină statică aflat în vigoare de la Marele Premiu al Spaniei din mai.
Anterior, Verstappen se străduia să echilibreze mașina pe tot intervalul de viteză în viraje pe unele circuite, în special pe pistele cu forță de apăsare mai mare, unde se utilizează mai mult aripa spate. Mașina tindea să se comporte subvirator în virajele cu viteză redusă. Dacă era configurată pentru a contracara acest lucru, devenea prea instabilă la intrarea în virajele mai rapide.
McLaren pierde pe propria mână
În paralel, s-au mai petrecut și alte evenimente. În primul rând, Piastri și Norris pierd pentru că se luptă mai întâi unul cu celălalt și apoi cu Verstappen.
La Baku și Austin, Max a profitat de ocuparea pole-ului și de păstrarea primei poziții după start pentru a scăpa de aerul cu turbulențe lăsat de o altă mașină și dus a fost!
De asemenea, la Austin, cei de la McLaren au fost lipsiți de aportul unor date importante culese din cursa de sprint, căci Piastri și Norris au abandonat atunci în cel dintâi viraj. Era un Mare Premiu în care McLaren ar fi trebuit să aibă un avantaj, având în vedere temperatura crescută și suprafața abrazivă. Nu s-a întâmplat însă astfel, căci un alt mare câștig al monopostului Red Bull, în ediție revăzută și adăugită, este faptul că minimizează deteriorarea termică a pneurilor.
Având aceste lucruri în vedere, e limpede că ne așteaptă cinci Mari Premii explozive. Grație upgrade-urilor făcute de Red Bull, lupta pentru titlul la piloți s-a relansat și se poartă în trei.
