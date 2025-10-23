Cum a recuperat Max diferența față de McLaren - Antena Sport

În ultimele cinci curse clasice și într-una de sprint, Max Verstappen a cucerit patru victorii și două locuri secunde.

Cum de a fost posibil un astfel de reviriment, după ce până la vacanța de vară McLaren ”ucisese” orice boare de vânt? Înaintea Marele Premiu al Olandei, Max era la 97 de puncte în urma lui Oscar Piastri. Piloții McLaren câștigaseră 11 curse în 2025, la care s-a adăugat ulterior triumful în cea olandeză. De atunci, nu au mai câștigat niciuna și în prezent mai sunt doar 40 de puncte între Piastri și Verstappen.

Nu înseamnă neapărat că Verstappen a avut de fiecare dată cel mai bun ritm de cursă. În Marele Premiu al Olandei, primul după vacanță, Max nu a fost cel mai iute. De atunci a crescut însă constant. După victoriile din Italia și Azerbaijan, s-a crezut că RB21 funcționează bine doar pe circuitele de viteză, unde talentul lui Verstappen poate stăpâni un monopost cu apăsare foarte scăzută la sol. Locul secund obținut la Singapore și victoria din Austin au arătat însă că nu e doar atât. RB21 se potrivește unei game extinse de circuite și este comparabil, în acest moment, cu monopostul MCL39.

De ce a pierdut McLaren avantajul?

În primul rând, McLaren a renunțat, cel puțin până la acest moment, să upgradeze monopostul MCL39, după cum a confirmat Andrea Stella la Austin. În același timp, cei de la Red Bull au lucrat tenace la perfecționarea unei mașini care lăsa de dorit, sub conducerea noului șef, Laurent Mekies.

Au existat cel puțin două evoluții însemnate din punct de vedere tehnic. Prima este o aripă față nouă, folosită pentru întâia oară la Zandvoort. Apoi, noua podea, introdusă în cursa următoare, cea de la Monza. În aceeași cursă a fost folosită și o aripă spate nouă, care să asigure o apăsare la sol mai redusă. După antrenamentele de vineri, Verstappen a cerut ca aripa să fie decupată suplimentar, pentru a câștiga mai multă viteză.