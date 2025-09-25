Pilotul care a "păcălit" moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: "Nu-mi vine să cred" - Antena Sport

Închide meniul
Pilotul care a “păcălit” moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: “Nu-mi vine să cred”

Andrei Nicolae Publicat: 25 septembrie 2025, 13:49

Accidentul lui Romain Grosjean de la Bahrain / Profimedia

Romain Grosjean, pilotul care a fost la un pas de a-și pierde viața într-o mașină de Formula 1, va reveni într-un monopost destinat “Marelui Circ”. Sportivul de 39 de ani a fost invitat de cei de la Haas, fosta sa echipă, să conducă mașina pe care echipa a avut-o la dispoziție în sezonul din 2023.

Grosjean a venit și cu o reacție și a mărturisit cadoul minunat pe care i l-au pregătit copiii săi.

Romain Grosjean: “Să spun că sunt entuziasmat e de la sine înțeles”

Romain Grosjean și-a petrecut cinci ani din carieră la Haas, între 2016 și 2020, însă ultimul său sezon s-a încheat prematur. În antepenultima cursă din sezonul pandemic, francezul a fost implicat într-un accident cumplit, monopostul său a luat foc și s-a rupt în două, însă el a supraviețuit și a scăpat doar cu mâinile arse.

După experiența care avut loc în Bahrain, Grosjean nu a renunțat la motorsport și a concurat în IndyCar, iar acum își va face din nou apariția în mașina Haas, mai exact într-o testare a unei mașini precedente (TPC).

Le sunt extrem de recunoscător lui Gene Haas și Ayao Komatsu pentru că m-au invitat să particip la TPC-ul din Mugello. Să spun că sunt entuziasmat că mă întorc la volanul unei mașini de Formula 1 e de la sine înțeles.

Nu-mi vine să cred că au trecut cinci ani, dar să revin și să am această ieșire cu vechea mea echipă e cu adevărat ceva special. În final, copiii mei mi-au creat casca pentru ce trebuia să fie ultimul meu Grand Prix, în Abu Dhabi, 2020“, a spus pilotul francez, potrivit formula1.com.

