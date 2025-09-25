Pilotul care a "păcălit" moartea revine într-o mașină de Formula 1 după cinci ani: "Nu-mi vine să cred" - Antena Sport

Romain Grosjean, pilotul care a fost la un pas de a-și pierde viața într-o mașină de Formula 1, va reveni într-un monopost destinat “Marelui Circ”. Sportivul de 39 de ani a fost invitat de cei de la Haas, fosta sa echipă, să conducă mașina pe care echipa a avut-o la dispoziție în sezonul din 2023.
Grosjean a venit și cu o reacție și a mărturisit cadoul minunat pe care i l-au pregătit copiii săi.
Romain Grosjean: “Să spun că sunt entuziasmat e de la sine înțeles”
Romain Grosjean și-a petrecut cinci ani din carieră la Haas, între 2016 și 2020, însă ultimul său sezon s-a încheat prematur. În antepenultima cursă din sezonul pandemic, francezul a fost implicat într-un accident cumplit, monopostul său a luat foc și s-a rupt în două, însă el a supraviețuit și a scăpat doar cu mâinile arse.
După experiența care avut loc în Bahrain, Grosjean nu a renunțat la motorsport și a concurat în IndyCar, iar acum își va face din nou apariția în mașina Haas, mai exact într-o testare a unei mașini precedente (TPC).
“Le sunt extrem de recunoscător lui Gene Haas și Ayao Komatsu pentru că m-au invitat să particip la TPC-ul din Mugello. Să spun că sunt entuziasmat că mă întorc la volanul unei mașini de Formula 1 e de la sine înțeles.
Nu-mi vine să cred că au trecut cinci ani, dar să revin și să am această ieșire cu vechea mea echipă e cu adevărat ceva special. În final, copiii mei mi-au creat casca pentru ce trebuia să fie ultimul meu Grand Prix, în Abu Dhabi, 2020“, a spus pilotul francez, potrivit formula1.com.
Romain Grosjean will drive an F1 car for the first time since his accident in 2020 as he once more gets behind the wheel with Haas! ❤️#F1 pic.twitter.com/A2BSXZhklf
— Formula 1 (@F1) September 25, 2025
