„Poate fi un lucru foarte bun pentru Lewis” Secretul succesului: noua femeie din viața lui Hamilton

Primele două curse din noul sezon de Formula 1 au confirmat un lucru: Lewis Hamilton se simte mult mai bine la Ferrari și poate chiar intra în lupta pentru titlu, asta după ce a terminat pe locul 4 în Australia și pe 3 în China. Desigur, pentru ca acest lucru să se întâmple, Ferrari trebuie să recupereze diferența față de Mercedes.

I-a trimis mesaje online

Hamilton are un nou inginer de cursă și s-a implicat foarte ult în dezvoltarea mașinii de anul acesta. Un alt bonus: relația cu Kim Kardashian. Nu e confirmată oficial, însă comentatorul Sky F1, David Croft, e convins că o asemenea relație l-ar ajuta mult pe britanic.

„Dacă vorbim despre Lewis Hamilton, ar trebui să vorbim despre acel emoji, unul demn de Oscar. Acela postat când Kim Kardashian scrie pe X și Instagram, iar Lewis îi răspunde cu acea față cu inimi în loc de ochi.

Așadar, a ales public să arate situația cu Kim. Și știi ce? Am mai spus-o, dacă sunt într-o relație, cred că poate fi un lucru foarte bun pentru Lewis. Cred că sunt doi oameni care înțeleg foarte bine cum e celălalt și asta nu poate fi decât de bun augur pentru Lewis” a spus Croft la F1 Podcast.