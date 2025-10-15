George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026 - Antena Sport

George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026. Cei doi piloţi sunt crescuţi de către echipa cu opt titluri mondiale la constructori, iar Mercedes are în continuare încredere în cei doi.
În prezent, Mercedes luptă pentru locul 2 în clasamentul constructorilor, loc pe care se şi află, graţie lui Russell şi Antonelli. Mercedes se luptă cu Ferrari şi Red Bull pentru această poziţie, după ce McLaren a devenit deja campioană.
George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026
George Russell pilotează pentru Mercedes încă dni 2022, după trei ani petrecuţi la Williams, la începuturile sale în “Marele Circ”. Până acum, el a câştigat cinci Grand Prix-uri, printre care şi ultimul, din Singapore.
De partea cealaltă, Kimi Antonelli se află la primul său an la Mercedes şi face o treabă bună, motiv pentru care echipa mizează în continuare pe serviciile sale. Cele mai bune rezultate ale sale de anul acesta au fost pole-ul din sprintul de la Miami şi podiumul din Canada, acolo unde a devenit şi cel mai tânăr pilot din istoria Formula 1 care termină o cursă în primii trei.
Signed. Sealed. Delivered! ✍️📩
Mercedes’ 2026 line-up is confirmed 🤝#F1 pic.twitter.com/FnwTotgyca
— Formula 1 (@F1) October 15, 2025
“Era doar o chestiune de timp confirmarea piloţilor noştri. Voiam să ne asigurăm că negociem cum se cuvine şi că toată lumea este mulţumită.
Sunt încântat cu ce am reuşit. George şi Kimi au demonstrat că sunt o echipă puternică şi suntem încântaţi să continuăm această călătorie alături de ei.
Ne concentrăm acum pe ultimele şase curse din an, deoarece luptăm pentru al doilea loc în clasamentul constructorilor, după care, din 2026, va începe o nouă eră”, a spus Toto Wolff, Team Principal Mercedes, potrivit formula1.com.
Pentru cei doi piloţi de la Mercedes urmează Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Cursa este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
- Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite
- Christian Horner, gata să producă un “cutremur” în Formula 1. E în discuții cu o mare rivală a lui Red Bull
- Programul Marelui Premiu al Statelor Unite. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (22:00)
- Există dublă măsură la McLaren?
- Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: “Aston Martin are nevoie de asta”