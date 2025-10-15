George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026 - Antena Sport

George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026. Cei doi piloţi sunt crescuţi de către echipa cu opt titluri mondiale la constructori, iar Mercedes are în continuare încredere în cei doi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În prezent, Mercedes luptă pentru locul 2 în clasamentul constructorilor, loc pe care se şi află, graţie lui Russell şi Antonelli. Mercedes se luptă cu Ferrari şi Red Bull pentru această poziţie, după ce McLaren a devenit deja campioană.

George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026

George Russell pilotează pentru Mercedes încă dni 2022, după trei ani petrecuţi la Williams, la începuturile sale în “Marele Circ”. Până acum, el a câştigat cinci Grand Prix-uri, printre care şi ultimul, din Singapore.

De partea cealaltă, Kimi Antonelli se află la primul său an la Mercedes şi face o treabă bună, motiv pentru care echipa mizează în continuare pe serviciile sale. Cele mai bune rezultate ale sale de anul acesta au fost pole-ul din sprintul de la Miami şi podiumul din Canada, acolo unde a devenit şi cel mai tânăr pilot din istoria Formula 1 care termină o cursă în primii trei.