Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite - Antena Sport

Home | Formula 1 | Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite

Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite

Adrian Georgescu Publicat: 14 octombrie 2025, 18:59

Comentarii
Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite

Startul Marelui Premiu al Statelor Unite 2024 / Profimedia

Circuitul Americilor din Austin e unul dintre cele mai interesante din calendar, mai ales pentru că oferă variații într-o sumedenie de zone.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sus, jos

În primul rând, are o diferență de nivel însemnată. Un urcuș pronunțat se petrece în primul viraj, care e unul strâns. La intrarea în viraj banda de asfalt e foarte largă, astfel încât acolo încap vreo patru monoposturi în paralel. Se pot negocia mai multe trase bune și întotdeauna există lupte superbe aici. Anul trecut, de pildă, Charles Leclerc a intrat al patrulea în acest viraj și a ieșit cel dintâi. Profitând, e drept, și de lupta dintre Max Verstappen și Lando Norris. Tot anul trecut, în Marele Premiu al Statelor Unite s-a înregistrat ultima ”dublă” Ferrari până în prezent, cu Leclerc și Sainz pe primele două trepte ale podiumului.

De altfel, tot traseul dă senzația unui ”montagne-russe”. Se urcă și se coboară în multe zone. Din acest motiv, apăsarea la sol se schimbă foarte des pe pasajele în linie dreaptă.

Viraje celebre reproduse

Există multe zone celebre în F1 care au fost ”transplantate” la Austin. Dacă primul viraj seamănă cu Curba Remus de la Spielberg, succesiunea de viraje de la 3 la 6 aduce cu secțiunea Maggotts/ Becketts de la Silverstone. La fel, secțiunea dintre virajele 12 și 15 amintește de ultimele viraje de la Hockenheim, iar virajele deschise 16, 17, 18 seamănă cu o secțiune de pe Istanbul Park. E însă unul dintre puținele trasee pe care se concurează în sens antiorar.

Este și unul dintre circuitele cu evoluție bună. Asta înseamnă că, datorită cauciucului depus pe asfalt, aderența mecanică se îmbunătățește odată cu trecerea zilelor din weekend. Linia standurilor e destul de scurtă și o oprire „costă” doar 20,3 secunde, în medie. Acest fapt ar trebui să încurajeze mai multe opriri la boxe.

Reclamă
Reclamă

O treaptă sărită în specificații

Asta ne aduce la discuția despre variantele de strategie. Anul trecut, Pirelli a adus componentele C2 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft). Anul acesta, pentru a lărgi plaja de posibilități strategice, vor fi disponibile C1 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft). Așadar, va fi sărită o treaptă în gama de specificații. Este doar a doua cursă în care se întâmplă acest lucru în 2025. Prima oară s-a întâmplat la Spa-Francorchamps. Numai că în Belgia a plouat destul de mult, astfel încât nu am putut să ne dăm seama în ce măsură această metodă e una eficientă în diversificarea opțiunilor de strategie.

În 2024, strategia cu o singură oprire a fost opțiunea majoritară. Cincisprezece piloți au început cursa cu pneuri medii C3, inclusiv ocupanții podiumului. Ceilalți cinci au optat pentru pneuri dure C2. Doar Esteban Ocon de la Alpine a folosit în ultimul tur pneuri soft, pentru a câștiga punctul prețios pentru cel mai rapid tur. Acest punct nu se mai dă însă în 2025.

O singură oprire?

Cea mai populară strategie anul trecut a fost cea cu o singură oprire, doar câțiva piloți optând pentru două. Deși pneurile medii au prezentat semne semnificative de uzură în sprint, în cursa principală piloții au reușit să prelungească stintul cu o gestionare atentă. Au fost ajutați însă de faptul că mașina de siguranță a fost pe pistă. Graining-ul mai redus decât în ziua

Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoniFaptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Reclamă

precedentă, adus de evoluția pistei, a făcut, de asemenea, ca strategia cu o singură oprire să fie mai eficientă.

Probabil că strategia cu o oprire va fi în continuare cea preferată de majoritatea piloților. Rămâne de văzut dacă saltul de la C2 la C1 pentru specificația hard va aduce în joc pneul soft sau acesta va rămâne potrivit doar pentru calificări.

Un alt motiv pentru care Marele Premiu al Statelor Unite oferă rezultate cu un grad mare de imprevizibilitate este că are și cursă de sprint. Asta înseamnă că vom avea o singură sesiune de antrenamente libere, vinerea.

Va fi cald

O altă caracteristică a traseului texan este ondularea excesivă a asfaltului în unele zone. Cauza principală e natura instabilă a solului argilos, care se extinde și se contractă la variațiile de temperatură. Sunt doar două linii DRS, dar de obicei se fac multe depășiri. Se anunță temperaturi ridicate și nu e nicio șansă de ploaie.

Înainte ca Leclerc să se impună aici anul trecut, Verstappen a dominat clar întrecerea. Olandezul a triumfat la Austin între 2021 și 2023.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Observator
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
20:55
România U21 – Cipru U21 2-0, în preliminariile CE 2027. Tricolorii obțin al doilea succes din grupe
20:50
Portugalia – Ungaria (LIVE SCORE 21:45), în preliminariile World Cup 2026. Estonia – Moldova s-a terminat 1-1
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Un record strălucitor
20:40
LIVE SCOREQatar – Emiratele Arabe Unite 0-0. Cosmin Olăroiu poate obține “biletele” la World Cup 2026
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial
20:27
Uluitor! 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal. Ce club oferă suma astronomică
Vezi toate știrile
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua