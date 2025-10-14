Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite - Antena Sport

Circuitul Americilor din Austin e unul dintre cele mai interesante din calendar, mai ales pentru că oferă variații într-o sumedenie de zone.

Sus, jos

În primul rând, are o diferență de nivel însemnată. Un urcuș pronunțat se petrece în primul viraj, care e unul strâns. La intrarea în viraj banda de asfalt e foarte largă, astfel încât acolo încap vreo patru monoposturi în paralel. Se pot negocia mai multe trase bune și întotdeauna există lupte superbe aici. Anul trecut, de pildă, Charles Leclerc a intrat al patrulea în acest viraj și a ieșit cel dintâi. Profitând, e drept, și de lupta dintre Max Verstappen și Lando Norris. Tot anul trecut, în Marele Premiu al Statelor Unite s-a înregistrat ultima ”dublă” Ferrari până în prezent, cu Leclerc și Sainz pe primele două trepte ale podiumului.

De altfel, tot traseul dă senzația unui ”montagne-russe”. Se urcă și se coboară în multe zone. Din acest motiv, apăsarea la sol se schimbă foarte des pe pasajele în linie dreaptă.

Viraje celebre reproduse

Există multe zone celebre în F1 care au fost ”transplantate” la Austin. Dacă primul viraj seamănă cu Curba Remus de la Spielberg, succesiunea de viraje de la 3 la 6 aduce cu secțiunea Maggotts/ Becketts de la Silverstone. La fel, secțiunea dintre virajele 12 și 15 amintește de ultimele viraje de la Hockenheim, iar virajele deschise 16, 17, 18 seamănă cu o secțiune de pe Istanbul Park. E însă unul dintre puținele trasee pe care se concurează în sens antiorar.

Este și unul dintre circuitele cu evoluție bună. Asta înseamnă că, datorită cauciucului depus pe asfalt, aderența mecanică se îmbunătățește odată cu trecerea zilelor din weekend. Linia standurilor e destul de scurtă și o oprire „costă” doar 20,3 secunde, în medie. Acest fapt ar trebui să încurajeze mai multe opriri la boxe.