Neluţu Varga a ales: cine va fi noul preşedinte de la CFR Cluj, după plecarea lui Cristi Balaj - Antena Sport

Neluţu Varga s-a decis în privinţa noului preşedinte de la CFR Cluj. Patronul clujenilor i-a găsit înlocuitor lui Cristi Balaj, cel care a decis de curând să plece de la formaţia din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La mai puţin de o săptămână după demisia lui Balaj, Varga a luat decizia de a-l numi pe Marian Copilu ca fiind noul preşedinte al lui CFR Cluj.

Neluţu Varga a ales: Marian Copilu va fi noul preşedinte de la CFR Cluj

Conform fanatik.ro, Marian Copilu are şanse mari să fie readus de Neluţu Varga la CFR Cluj, el fiind cel pe care Cristi Balaj l-a înlocuit în funcţia de preşedinte.

Copilu a mai fost în conducerea celor de la CFR Cluj în perioada 2017-2021, atunci când echipa a cucerit patru titluri în Liga 1. Acesta a plecat cu scandal de la formaţia din Gruia în urma eliminării din preliminariile Europa League, scor 1-6, cu Steaua Roşie Belgrad.

La momentul respectiv, nu doar Marian Copilu a fost demis de la CFR Cluj, ci şi antrenorul Marius Şumudică. Alţi 12 oameni au plecat de la formaţia clujeană în acel moment, Neluţu Varga provocând o adevărată “revoluţie”.