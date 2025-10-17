Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf traversează momente şocante în Kenya, acolo unde a făcut deplasarea alături de echipa sa, Al-Hilal Omdurman. Trupa antrenorului român urmează să se dueleze cu Police FC, la Nairobi, în prima manşă a confruntării din turul doi preliminar al Ligii Campionilor Africii, de la ora 15:00.

Partida a fost aproape să se amâne din cauza protestelor violente din Kenya, unde totul a început la funeraliile fostului premier Raila Odinga.

Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă înainte de meci

Susţinătorii lui Odinga au intrat într-un conflict cu forţele de ordine, astfel că s-a ajuns la focuri de armă trase sub formă de avertisment, cât şi gaze lacrimogene.

Police FC a cerut ca partida să fie amânată, însă echipa lui Laurenţiu Reghecampf a refuzat acest fapt. Al-Hilal Omdurman nu a dorit nici ca meciul să se dispute cu 24 de ore mai târziu, dată fiind situaţie extrem de delicată din capitala Kenyei.

“Delegația noastră e în siguranță, la Nairobi. Urmărim situația din capitala Keniyei. Ținem legătură cu observatorul Confederației Africane de Fotbal care, la rândul său, monitorizează situația.