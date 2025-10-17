Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf traversează momente şocante în Kenya, acolo unde a făcut deplasarea alături de echipa sa, Al-Hilal Omdurman. Trupa antrenorului român urmează să se dueleze cu Police FC, la Nairobi, în prima manşă a confruntării din turul doi preliminar al Ligii Campionilor Africii, de la ora 15:00.
Partida a fost aproape să se amâne din cauza protestelor violente din Kenya, unde totul a început la funeraliile fostului premier Raila Odinga.
Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă înainte de meci
Susţinătorii lui Odinga au intrat într-un conflict cu forţele de ordine, astfel că s-a ajuns la focuri de armă trase sub formă de avertisment, cât şi gaze lacrimogene.
Police FC a cerut ca partida să fie amânată, însă echipa lui Laurenţiu Reghecampf a refuzat acest fapt. Al-Hilal Omdurman nu a dorit nici ca meciul să se dispute cu 24 de ore mai târziu, dată fiind situaţie extrem de delicată din capitala Kenyei.
“Delegația noastră e în siguranță, la Nairobi. Urmărim situația din capitala Keniyei. Ținem legătură cu observatorul Confederației Africane de Fotbal care, la rândul său, monitorizează situația.
Am respins cererea clubului din Kenya, pentru amânarea meciului cu 24 de ore. De asemenea, refuzăm disputarea meciului pe un alt stadion, fără acordul Confederației Africane de Fotbal”, a transmis Al-Hilal Omrunda, printr-un comunicat oficial.
Confederaţia a luat decizia ca partida să se dispute, în cele din urmă, pe un alt stadion decât cel stabilit iniţial, anume pe Ulinzi Sports Complex. Meciul se va juca cu fără spectatori: “Lucrăm la o metodă de a returna banii înapoi suporterilor care și-au achiziționat bilete pentru acest meci”, a transmis Police FC, formaţia din Kenya, pe X.
