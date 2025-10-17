Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor

Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor

Publicat: 17 octombrie 2025, 10:36

Comentarii
Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă şi proteste incredibile înaintea meciului din Liga Campionilor

Laurenţiu Reghecampf şi protestele din Kenya/ Profimedia

Laurenţiu Reghecampf traversează momente şocante în Kenya, acolo unde a făcut deplasarea alături de echipa sa, Al-Hilal Omdurman. Trupa antrenorului român urmează să se dueleze cu Police FC, la Nairobi, în prima manşă a confruntării din turul doi preliminar al Ligii Campionilor Africii, de la ora 15:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida a fost aproape să se amâne din cauza protestelor violente din Kenya, unde totul a început la funeraliile fostului premier Raila Odinga.

Situaţie şocantă pentru Laurenţiu Reghecampf. Focuri de armă înainte de meci

Susţinătorii lui Odinga au intrat într-un conflict cu forţele de ordine, astfel că s-a ajuns la focuri de armă trase sub formă de avertisment, cât şi gaze lacrimogene.

Police FC a cerut ca partida să fie amânată, însă echipa lui Laurenţiu Reghecampf a refuzat acest fapt. Al-Hilal Omdurman nu a dorit nici ca meciul să se dispute cu 24 de ore mai târziu, dată fiind situaţie extrem de delicată din capitala Kenyei.

“Delegația noastră e în siguranță, la Nairobi. Urmărim situația din capitala Keniyei. Ținem legătură cu observatorul Confederației Africane de Fotbal care, la rândul său, monitorizează situația.

Reclamă
Reclamă

Am respins cererea clubului din Kenya, pentru amânarea meciului cu 24 de ore. De asemenea, refuzăm disputarea meciului pe un alt stadion, fără acordul Confederației Africane de Fotbal”, a transmis Al-Hilal Omrunda, printr-un comunicat oficial.

Confederaţia a luat decizia ca partida să se dispute, în cele din urmă, pe un alt stadion decât cel stabilit iniţial, anume pe Ulinzi Sports Complex. Meciul se va juca cu fără spectatori: “Lucrăm la o metodă de a returna banii înapoi suporterilor care și-au achiziționat bilete pentru acest meci”, a transmis Police FC, formaţia din Kenya, pe X.

Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRRRomânii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
Observator
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București. Detalii exclusive
Fanatik.ro
„Sunt resturi de oameni aruncate pe străzi!” Declarații de coșmar ale martorilor exploziei din București. Detalii exclusive
11:08
Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB. Decizia luată de campioni în privinţa echipei de start
10:55
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Osaka. Victorie în trei seturi: “Sunt mulţumită de prestaţia mea”
10:20
Posibilele adversare ale României din Liga Naţiunilor. “Tricolorii” pot întâlni Ungaria sau, din nou, Kosovo
10:06
Victor Piţurcă, reacţie fermă despre situaţia lui Cristi Chivu de la Inter: “De asta mai are nevoie”
9:56
“Te faci de râs”. Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda
9:28
Mircea Lucescu a anunţat ce fundaş va fi titular în meciul cu Bosnia, după suspendarea lui Burcă şi accidentarea lui Popescu
Vezi toate știrile
1 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 2 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 3 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme” 5 Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor 6 Robert Ilyeș l-a desființat, după 2-2 cu CFR: „Nu se poate așa ceva! Primul tren și trimis la Budapesta”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”