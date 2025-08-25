Programul Marelui Premiu al Ţărilor de Jos (29-31 august). Cursa e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Închide meniul
Programul Marelui Premiu al Ţărilor de Jos (29-31 august). Cursa e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Formula 1

Programul Marelui Premiu al Ţărilor de Jos (29-31 august). Cursa e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Publicat: 25 august 2025, 14:55

Programul Marelui Premiu al Ţărilor de Jos (29-31 august). Cursa e duminică (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Startul în Marele Premiu al Ţărilor de Jos din 2024 / Profimedia

Formula 1 revine după vacanţa de vară cu Marele Premiu al Ţărilor de Jos, care va avea loc în perioada 29-31 august. “Marele Circ” revine la Zandvoort, cursa urmând să aibă loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ultima cursă dinaintea vacanţei de vară a avut loc în Ungaria, acolo unde Lando Norris s-a impus. El a fost urmat de Oscar Piastri şi George Russell.

Programul Marelui Premiu al Ţărilor de Jos (29-31 august)

Primul Mare Premiu la Zandvoort a avut loc în 1952. În prezent, circuitul are o lungime de 4,259 km, iar piloţii trebuie să parcurcă 72 de tururi pentru a încheia cursa. Cel mai rapid tur a fost înregistrat de Lewis Hamilton, în 2021. Britanicul a fost atunci cronometrat la 1:11.097.

În urmă cu un an, Marele Premiu al Ţărilor de Jos a fost câştigat de Lando Norris. Britanicul a fost urmat de Max Verstappen, în timp ce podiumul a fost completat de Charles Leclerc.

După 14 etape disputate în acest sezon, Oscar Piastri de la McLaren se află pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 284 de puncte. El este urmat de coechipierul Lando Norris, cu 275 de puncte, în timp ce Max Verstappen se află abia pe locul al treilea, cu 187 de puncte.

În ceea ce priveşte clasamentul constructorilor, McLaren este lider detaşat, cu 559 de puncte. Lupta pentru locul doi dintre Ferrari (260 de puncte) şi Mercedes (236 de puncte) se anunţă foarte strânsă.

Programul Marelui Premiu al Ţărilor de Jos

Vineri

  • 13:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 17:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 12:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 15:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică

  • 15:45: Cursă (Antena 1 şi AntenaPLAY)

La Zandvoort vor avea loc şi două serii suport, Formula 1 Academy şi Porsche Supercup:

Programul Formula 1 Academy din Ţările de Jos

Vineri

  • 11:10: Antrenament 1
  • 18:30: Antrneament 2

Sâmbătă

  • 11:25: Calificări
  • 18:05: Cursa 1

Duminică

  • 11:40: Cursa 2

Programul Porsche Supercup din Ţările de Jos

Vineri

  • 15:00: Antrenamente

Sâmbătă

  • 14:00: Calificări

Duminică

  • 12:55: Cursă
