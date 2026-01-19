Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Red Bull și Ford în fața marii provocări. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Home | Formula 1 | Red Bull și Ford în fața marii provocări. Analiza lui Adrian Georgescu

Red Bull și Ford în fața marii provocări. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 19 ianuarie 2026, 8:53 / Actualizat: 19 ianuarie 2026, 10:57

Comentarii
Red Bull și Ford în fața marii provocări. Analiza lui Adrian Georgescu

Monopostul Red Bull pentru anul 2026 / Profimedia

Ford se întoarce în Formula 1 după mai bine 20 de ani. Ultima sa participare, prin motoare cu sigla Ford-Cosworth, a fost în 2004, alături de echipa Jaguar. La finele acelui sezon, Ford a vândut atât echipa Jaguar, cât și Cosworth, către Red Bull.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultimul titlu mondial cucerit cu un propulsor Ford a fost însă cel obținut de Michael Schumacher în 1994, cu un monopost Benetton. Ultimul deceniu de participare a fost, așadar, unul încununat cu rezultate modeste pentru motoristul care, anterior, avusese performanțe legendare în Formula 1.

Deși a părăsit competiția în 2004, Ford-Cosworth ocupă locul al treilea într-un top al victoriilor all time în F1, după Ferrari și Mercedes.

Motorul termic se anunță competitiv

Revenirea într-o competiție de top, după o asemenea absență, presupune o curbă de învățare. Altfel spus, probabil că binomul Red Bull – Ford nu va câștiga din prima, dar la un moment dat va începe să câștige.

De anul acesta, ponderea din puterea totală a celor două părți ale unității propulsoare – cea care funcționează prin combustie și cea care funcționează electric – se vor echilibra, într-o proporție de 53-47. Din cele ce se vehiculează, motorul care funcționează prin combustie internă (ICE) al celor de la Red Bull Powertrains a depășit limitele raportului de compresie.

Reclamă
Reclamă

Au adus peste 150 de tehnicieni

Primul pas a fost construirea unei facilități în Milton Keynes și recrutarea de personal capabil. Înainte ca Honda să părăsească F1, Horner, pe atunci directorul Red Bull Racing, a început să racoleze specialiști din departamentul de motoare al producătorului nipon.

Clădirea Jochen Rindt, denumirea oficială a halei de producție a motoarelor, a intrat în construcție la începutul anului 2022. În total, de-a lungul timpului, RBPT a adunat 150 de tehnicieni, mai ales de la Honda și de la Mercedes, care au adus expertiză în materie de combustie, materiale și simulare termică.

Ideea modificării raportului de compresie, pentru mărirea performanței ICE, i-ar fi aparținut unui inginer ”transferat” de la Mercedes.

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de gerCea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Reclamă

Experiență redusă pe partea electrică

O problema ceva mai delicată e însă partea electrică. În primul rând, pentru că Ford este în urma Mercedes și Honda în acest domeniu. Problemele vin tocmai din lipsa de experiență în Formula 1 și din absența propriilor date.

Constructorul american are însă un potențial foarte mare de a face un salt rapid de dezvoltare. Ford excelează, de pildă, în software și în sisteme de control. Constructorul american aduce sisteme de modelare și de simulare ultra-avansate, inclusiv software care rulează simulări de control și ERS mult mai repede decât în mod clasic.

În urma schimbărilor de regulamente, este mare nevoie de o gestionare eficientă a energiei electrice, care a dobândit o pondere aproape egală cu cea obținută prin arderea combustibilului.
Ford contribuie în mod direct la dezvoltarea celulelor de baterie și la managementul electrificării. Inclusiv cu strategii de încărcare și descărcare eficiente, vitale într-un motor hibrid de F1.

De asemenea, la software-ul de control al sistemului hibrid, esențial pentru a decide când și cum să folosească energia electrică în cursă.

Unde va fi folosită energia electrică

De ce este atât de important acest ultim factor? Pentru că puterea electrică e limitată pe turul de circuit. Livrarea ei este controlată printr-un software. Scopul nu este simpla obținere a vitezei maxime, ci timpul cât mai bun pe tur, poziționarea tactică în cursă și eficiența energetică.

Unde se va folosi acest boost electric? La ieșirea din unele viraje lente, căci motorul termic e slab la turații joase, iar cel electric oferă cuplu instantaneu. Dar și după ieșirea din viraj, când crește rezistența aerodinamică, pentru a reduce timpul până la atingerea vitezei maxime.

Chiar și la începerea unei linii drepte, căci spre sfârșitul acesteia. După atingerea vitezei maxime, livrarea de energie electrică fiind limitată de regulament, aceasta devine inutilă. În timpul unei depășiri, energia electrică recuperată poate fi folosită pentru atac, dar și pentru apărare, cu anumite restricții.

Pentru a eficientiza folosirea energiei electrice,sunt necesare sisteme software care gestionează această energie, sincronizează funcționarea cu motorul termic. De asemenea, distribuie progresiv puterea, ținând cont și de supraîncălzirea elementelor.

Deși experiența în F1 e practic zero, Ford are un know-how însemnat, în producția automobilelor, în sisteme software, în simularea și modelarea digitală, în managementul temperaturii și în fiabilitate etc.

Ford nu livrează doar motoare către Red Bull

Implicarea Ford în Formula 1 nu se mărginește la propulsoare. Încă de acum un an, Ford produsese deja peste 1000 de piese pentru Red Bull. Acestea sunt componente complexe fabricate din metal și polimeri, care sunt testate prin simularea unor condiții extreme de funcționare.

Concernul american ajută Red Bull, de pildă, prin tehnologii avansate, cum ar fi cele de imprimare 3D. ”Fiecare piesă este testată pentru a-i evalua rezistența mecanică, duritatea și conformitatea geometrică folosind scanarea 3D. Experții în evaluare nedistructivă utilizează scanări cu raze X și CT pentru a genera modele digitale și a analiza structurile interne care nu au putut fi inspectate cu echipamente convenționale. Mai exact, scanările CT permit detectarea atât a golurilor din componenta imprimată, cât și a oricăror zone supuse delaminării, un fenomen prin care straturile create prin imprimare se separă unele de altele.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
11:56
Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT
11:56
Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului
11:50
Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs
11:47
Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka
11:38
Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
11:32
VIDEOIonuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: “Te dau în judecată”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”