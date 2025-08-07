Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: "Am subestimat asta" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: “Am subestimat asta”

Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: “Am subestimat asta”

Publicat: 7 august 2025, 18:24

Comentarii
Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: Am subestimat asta

Lewis Hamilton, la Marele Premiu al Ungariei / Profimedia

Directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, a vorbit, pentru Gazzetta dello Sport, despre sezonul complicat al lui Lewis Hamilton. El îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aducerea pilotului de la Mercedes.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns anul acesta la Ferrari, provenind de la echipa Mercedes, multiplul campion mondial Lewis Hamilton nu a convins. În coloanele ziarului Gazzetta dello Sport, directorul său Frédéric Vasseur a revenit asupra performanţelor pilotului său, recunoscând că a „subestimat” situaţia.

Fred Vasseur, despre Lewis Hamilton: “Schimbarea nu este uşoară”

„La urma urmei, venea după o carieră de douăzeci de ani la Mercedes, iar schimbarea nu este uşoară”, a mărturisit Vasseur. El a explicat că a „subestimat semnificaţia acestei schimbări”. O greşeală dictată, probabil, de entuziasmul stârnit de „această provocare”, notează news.ro.

În ciuda acestei adaptări complicate a lui Lewis Hamilton, Vasseur speră în continuare să obţină rezultate bune în acest an. „Vreau să câştigăm încă cel puţin un Grand Prix în acest an. Trebuie să exploatăm la maximum atuurile noastre.”

Septuplul campion mondial de F1, Lewis Hamilton, a venit la Ferrari din ianuarie.

Reclamă
Reclamă

După 14 etape din acest sezon de Formula 1, Lewis Hamilton se află pe locul 6, cu 109 puncte. Charles Leclerc, coechipierul său, se află pe locul 5, cu 151 de puncte.

Lider în clasamentul piloţilor este Oscar Piastri, cu 284 de puncte. El este urmat de coechipierul Lando Norris, cu 275 de puncte, în timp ce Max Verstappen, campionul mondial al ultimelor patru ediţii, a pierdut contactul cu fruntea clasamentului, fiind pe locul 3, dar cu 187 de puncte.

În ceea ce priveşte clasamentul constructorilor, Ferrari se află pe locul 2, cu 260 de puncte, la mare distanţă însă de liderul McLaren, cu 559 de puncte.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Reclamă

Hamilton, la pământ după ce a încheiat în P12 calificările din Ungaria

Lewis nu a reușit încă să fie în “simbioză” cu monopostul său, astfel că rezultatele pe care le-a obținut de când a semnat cu Ferrari nu sunt deloc convingătoare. Britanicul nu a încheiat nicio cursă pe podium, iar singura performanță notabilă a sa este victoria din cursa de sprint din China.

În calificări, Hamilton a fost mai mereu devansat de colegul său, Charles Leclerc, care îl conduce cu 10-4 la acest capitol după 14 curse din sezon. Același lucru s-a întâmplat și la Hungaroring, unde pilotul de 40 de ani a încheiat calificările pe 12, în timp ce monegascul a obținut pole-position-ul.

Rezultatul slab de sâmbătă l-a făcut pe britanic să ofere o declarație extrem de tristă pentru fanii săi. Hamilton s-a autointitulat inutil și a spus din frustrare că Ferrari ar trebui să caute un alt pilot și să renunțe la el. Evident, echipa din Maranello nu ia în considerare acest scenariu, ținând cont de cât de mult l-au dorit pe britanic.

“E vina mea de fiecare dată. Sunt inutil, absolut inutil. Echipa nu are nicio problemă, a doua mașină e în pole-position. Probabil că (n.r. Ferrari) trebuie să schimbe pilotul“, a declarat septuplul campion mondial după calificări.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Observator
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
19:44
LIVE TEXTCFR Cluj – Braga 0-0. Ocazie uriașă pentru ardeleni! Duel infernal pentru play-off-ul Europa League
19:32
“Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist”. Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali
19:23
Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur
19:05
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni
18:14
Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa
18:08
Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: “Răbdarea patronului a cam luat sfârşit”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 6 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă