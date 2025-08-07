Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: "Am subestimat asta" - Antena Sport

Directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, a vorbit, pentru Gazzetta dello Sport, despre sezonul complicat al lui Lewis Hamilton. El îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aducerea pilotului de la Mercedes.
Ajuns anul acesta la Ferrari, provenind de la echipa Mercedes, multiplul campion mondial Lewis Hamilton nu a convins. În coloanele ziarului Gazzetta dello Sport, directorul său Frédéric Vasseur a revenit asupra performanţelor pilotului său, recunoscând că a „subestimat” situaţia.
Fred Vasseur, despre Lewis Hamilton: “Schimbarea nu este uşoară”
„La urma urmei, venea după o carieră de douăzeci de ani la Mercedes, iar schimbarea nu este uşoară”, a mărturisit Vasseur. El a explicat că a „subestimat semnificaţia acestei schimbări”. O greşeală dictată, probabil, de entuziasmul stârnit de „această provocare”, notează news.ro.
În ciuda acestei adaptări complicate a lui Lewis Hamilton, Vasseur speră în continuare să obţină rezultate bune în acest an. „Vreau să câştigăm încă cel puţin un Grand Prix în acest an. Trebuie să exploatăm la maximum atuurile noastre.”
Septuplul campion mondial de F1, Lewis Hamilton, a venit la Ferrari din ianuarie.
După 14 etape din acest sezon de Formula 1, Lewis Hamilton se află pe locul 6, cu 109 puncte. Charles Leclerc, coechipierul său, se află pe locul 5, cu 151 de puncte.
Lider în clasamentul piloţilor este Oscar Piastri, cu 284 de puncte. El este urmat de coechipierul Lando Norris, cu 275 de puncte, în timp ce Max Verstappen, campionul mondial al ultimelor patru ediţii, a pierdut contactul cu fruntea clasamentului, fiind pe locul 3, dar cu 187 de puncte.
În ceea ce priveşte clasamentul constructorilor, Ferrari se află pe locul 2, cu 260 de puncte, la mare distanţă însă de liderul McLaren, cu 559 de puncte.