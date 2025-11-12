"Vârsta nu iartă pe nimeni". Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso - Antena Sport

Viitorul lui Fernando Alonso în Formula 1 este momentan sub semnul întrebării, în contextul în care ibericul nu a anunțat momentan când ar urma să se retragă de pe grilă. Pilotul de 44 de ani a dezvăluit recent că dacă monopostul de la Aston Martin va avea un randament bun, atunci va lua în considerare să își ia “adio” de la sportul cu motor, însă Gunther Steiner crede total opusul.

Fostul șef al celor de la Haas a vorbit într-un interviu despre situația dublului campion mondial, despre care crede că își va lua rămas-bun de la “Marele Circ” dacă va vedea că nu va avea rezultate în noul monopost după schimbările de regulament. În plus, Steiner este de părere că Alonso nu ar avea unde altundeva să plece, ținând cont că nicio formație nu ar urma să se orienteze după un pilot de vârsta sa.

Steiner a prezis ce se va întâmpla cu Fernando Alonso

Fernando Alonso a dezvăluit recent că există o posibilitate să se retragă dacă monopostul Aston Martin se va prezenta bine și ar putea să îl transforme într-un concurent pentru titlu. În antiteză, Alonso nu ar accepta să iasă din scena “Marelui Circ” în mediocritate.

Cu toate acestea, Steiner are o părere opusă față de cea expusă de pilotul asturian. Fostul șef din F1 crede că 2026 ar putea fi ultimul an pentru Alonso dacă mașina de la Aston Martin nu îl va ajuta să obțină rezultatele dorite.

“Cred că dacă monopostul va avea același rezultate ca anul acesta, Fernando va pleca în 2026. Dacă mașina e foarte bună, va continua să încerce pentru a face un efort.