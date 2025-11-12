Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Vârsta nu iartă pe nimeni". Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso - Antena Sport

Home | Formula 1 | “Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso

“Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso

Andrei Nicolae Publicat: 12 noiembrie 2025, 12:29

Comentarii
Vârsta nu iartă pe nimeni. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso

Fernando Alonso, la Marele Premiu al Braziliei / Profimedia

Viitorul lui Fernando Alonso în Formula 1 este momentan sub semnul întrebării, în contextul în care ibericul nu a anunțat momentan când ar urma să se retragă de pe grilă. Pilotul de 44 de ani a dezvăluit recent că dacă monopostul de la Aston Martin va avea un randament bun, atunci va lua în considerare să își ia “adio” de la sportul cu motor, însă Gunther Steiner crede total opusul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul șef al celor de la Haas a vorbit într-un interviu despre situația dublului campion mondial, despre care crede că își va lua rămas-bun de la “Marele Circ” dacă va vedea că nu va avea rezultate în noul monopost după schimbările de regulament. În plus, Steiner este de părere că Alonso nu ar avea unde altundeva să plece, ținând cont că nicio formație nu ar urma să se orienteze după un pilot de vârsta sa.

Steiner a prezis ce se va întâmpla cu Fernando Alonso

Fernando Alonso a dezvăluit recent că există o posibilitate să se retragă dacă monopostul Aston Martin se va prezenta bine și ar putea să îl transforme într-un concurent pentru titlu. În antiteză, Alonso nu ar accepta să iasă din scena “Marelui Circ” în mediocritate.

Cu toate acestea, Steiner are o părere opusă față de cea expusă de pilotul asturian. Fostul șef din F1 crede că 2026 ar putea fi ultimul an pentru Alonso dacă mașina de la Aston Martin nu îl va ajuta să obțină rezultatele dorite.

Cred că dacă monopostul va avea același rezultate ca anul acesta, Fernando va pleca în 2026. Dacă mașina e foarte bună, va continua să încerce pentru a face un efort.

Reclamă
Reclamă

Toată lumea se va gândi: «Ce fel de pilot pot să am pentru următorii trei ani?». Nici măcar în cazul lui Fernando, care pentru mine ca pilot pur e unul dintre cei mai buni, vârsta nu iartă pe nimeni, nici măcar pe el.

Dacă următorul an merge bine, va încerca să mai stea încă unul, până în 2027, dacă nu, cred că se va retrage“, a spus fostul șef al echipei americane, potrivit celor de la casino.org, citați de marca.com.

57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
11:46
Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei”
11:38
Oklahoma City Thunder a defilat cu Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator
11:19
Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho
11:14
VideoMomentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”
10:57
“A plecat trist și supărat”. Lamine Yamal, distrus de vestea că a fost exclus din lotul Spaniei
10:22
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu! Cum a schimbat-o românul pe Inter: “A transferat aceste concepte”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 5 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România