Care sunt șansele lui Lando, Oscar și Max la titlu? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Mai sunt trei Mari Premii de disputat (Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi) și o cursă de sprint (Qatar). Clasament arată în prezent astfel: 1. Lando Norris – 390 puncte, 2. Oscar Piastri – 366 puncte, 3. Max Verstappen – 341 puncte. În 2025, Norris a avut 7 victorii și, în plus, a urcat de 9 ori pe podium. Piastri: 7 victorii, plus alte 9 prezențe pe podium. Verstappen: 5 victorii, plus alte 8 prezențe pe podium.

Pentru un Mare Premiu se acordă următorul punctaj: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 (P1 → P10). Pentru o cursă de sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (P1 → P8). Așadar, un pilot mai poate realiza în 2025 un maximum de puncte rămase pentru un pilot = 3 × 25 + 1 × 8 = 83.

Am dat aceste date ChatGPT și l-am întrebat care sunt șansele celor trei la titlu. Răspunsul lui, pe scurt, a fost: Norris are 97% șanse la titlu, Piastri de aproape 3%, Max aproape nule.

De ce Max are șanse atât de mici?

În primul rând, probabilitatea ca Max Verstappen să devină campion în 2025 e de aproximativ 0.01%. Șansele extrem de reduse ale olandezului sunt date mai ales de faptul că el ar trebui să depășească doi piloți mult mai bine clasați, deci ”și pe Norris, și pe Piastri”. De altfel, dacă Norris obține cu zece puncte mai mult decât Verstappen în Las Vegas, speranțele lui Max la titlu vor fi matematic pierdute.

Să luăm cel mai favorabil scenariu pentru Verstappen (să obțină patru victorii, deci 83 de puncte). Pentru ca el să ia titlul, Norris tot trebuie să adune mai puțin de 33 puncte și Piastri mai puțin de 57. Asta s-ar traduce prin niște rezultate foarte slabe pentru ambii piloți McLaren. Chiar și în condițiile în care cei doi sunt într-o luptă directă pentru titlu, e greu de crezut că s-ar putea scoate, de pildă, unul pe altul din luptă în mai mult de o cursă, până să intervină echipa care să regleze lucrurile.