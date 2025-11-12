Care sunt șansele lui Lando, Oscar și Max la titlu? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Care sunt șansele lui Lando, Oscar și Max la titlu? Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 12 noiembrie 2025, 10:09

Norris, Verstappen și Piastri, pe podium / Profimedia

Mai sunt trei Mari Premii de disputat (Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi) și o cursă de sprint (Qatar). Clasament arată în prezent astfel: 1. Lando Norris – 390 puncte, 2. Oscar Piastri – 366 puncte, 3. Max Verstappen – 341 puncte. În 2025, Norris a avut 7 victorii și, în plus, a urcat de 9 ori pe podium. Piastri: 7 victorii, plus alte 9 prezențe pe podium. Verstappen: 5 victorii, plus alte 8 prezențe pe podium.

Pentru un Mare Premiu se acordă următorul punctaj: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 (P1 → P10). Pentru o cursă de sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (P1 → P8). Așadar, un pilot mai poate realiza în 2025 un maximum de puncte rămase pentru un pilot = 3 × 25 + 1 × 8 = 83.

Am dat aceste date ChatGPT  și l-am întrebat care sunt șansele celor trei la titlu. Răspunsul lui, pe scurt, a fost: Norris are 97% șanse la titlu, Piastri de aproape 3%, Max aproape nule.

De ce Max are șanse atât de mici?

În primul rând, probabilitatea ca Max Verstappen să devină campion în 2025 e de aproximativ 0.01%. Șansele extrem de reduse ale olandezului sunt date mai ales de faptul că el ar trebui să depășească doi piloți mult mai bine clasați, deci ”și pe Norris, și pe Piastri”. De altfel, dacă Norris obține cu zece puncte mai mult decât Verstappen în Las Vegas, speranțele lui Max la titlu vor fi matematic pierdute.

Să luăm cel mai favorabil scenariu pentru Verstappen (să obțină patru victorii, deci 83 de puncte). Pentru ca el să ia titlul, Norris tot trebuie să adune mai puțin de 33 puncte și Piastri mai puțin de 57. Asta s-ar traduce prin niște rezultate foarte slabe pentru ambii piloți McLaren. Chiar și în condițiile în care cei doi sunt într-o luptă directă pentru titlu, e greu de crezut că s-ar putea scoate, de pildă, unul pe altul din luptă în mai mult de o cursă, până să intervină echipa care să regleze lucrurile.

Iată o posibilă simulare pentru acest caz fericit pentru Max.

  • Las Vegas: Max – locul 1 (25p), Oscar – locul 3 (15p), Lando – locul 7 (12p).
  • Qatar: Max – locul 1 (25p), Oscar – locul 2 (18p), Lando – locul 6 (8p).
  • Qatar sprint: Max – locul 1 (8p), Lando – locul 2 (7p), Oscar – locul 3 (6p).
  • Abu Dhabi: Max – locul 1 (25 p), Oscar – locul 2 (18p), Lando – locul 4 (12p).

În acest exemplu, Verstappen ar fi campion mondial, cu 424 puncte, iar Norris și Piastri ar avea fiecare 423 puncte. Este, cum spuneam, aproape imposibil. Este extrem de greu să și câștigi toate cele patru curse, iar ambii adversari să aibă constant rezultate mediocre sau slabe.

Lando versus Oscar

Dacă îi luăm în calcul doar pe Norris și Piastri ca având șanse la titlu, lucrurile devin mai interesante. Între cei doi colegi de echipă sunt în prezent 24 de puncte diferență, în favoarea lui Norris. Cu alte cuvinte, pentru a deveni campion mondial, Piastri trebuie să câștige cel puțin 25 puncte mai mult decât Norris în cele 3 curse clasice + cursa de sprint rămase.

Dacă Norris termină însă constant pe podium, pentru Piastri e imposibil matematic să recupereze diferența. Așadar, Norris nu mai trebuie să forțeze victorii, poate ”juca” defensiv.

Programul a stabilit și punctele tari ale fiecăruia, în funcție de rezultatele înregistrate. Atuurile lui Norris au fost consistența în cursă (greșește mai rar și are o strategie mai stabilă), faptul că echipa McLaren tinde să favorizeze pilotul aflat mai sus în clasament, o experiență mai mare în general și în ceea ce privește duelurile pentru titlu, mai multe pole-positions (6-5 în 2025, 15-5 în total) și faptul că Piastri e cel nevoit să riște pentru a întoarce rezultatul, deci are o probabilitate mult mai mare de DNF. În această analiză comparativă, Piastri nu a punctat la niciun capitol în fața colegului de echipă.

În Las Vegas ar mai putea fi schimbări

Dacă e să fie schimbări în defavoarea McLaren, cea mai mare probabilitate este să se petreacă în Las Vegas. Este o cursă care nu prea se potrivește mașinilor McLaren. Pe acest circuit Norris și Piastri au avut în ultimele două sezoane performanțe slabe. În 2023 Lando a abandonat în Las Vegas și Piastri s-a clasat al zecelea. Anul trecut Lando a fost pe locul 6, iar Oscar imediat în urma sa.

Max a primit un motor nou la Interlagos, iar propulsorul e foarte important în această cursă. Nu în ultimul rând, motorul Mercedes a prezentat unele probleme de fiabilitate la mijlocul sezonului. De pildă, la Zandvoort (pe 31 august), Norris a abandonat din cauza unei defecţiuni la motor, cauzată de o scurgere de ulei în ultimele tururi ale cursei.

Ambii piloți McLaren au atins limita regulamentară a numărului de propulsoare, sisteme turbo, MGU-H, MGU-k… etc. care pot fi folosite într-un sezon. Orice schimbare cu un element nou ar atrage declasarea pe grilă cu 10 poziții, iar încă o eventuală schimbare o declasare cu 5 poziții.

