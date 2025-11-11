Hamilton și Leclerc fac front comun după ce au fost criticați de președintele Ferrari: "Doar asta ne poate ajuta" - Antena Sport

Lewis Hamilton și Charles Leclerc au venit cu mesaje pe rețelele sociale la scurt timp după ce președintele de la Ferrari, John Elkann, i-a criticat pe amândoi după Marele Premiu al Braziliei, în care amândoi au abandonat în cursa de duminică. Atât britanicul, cât și monegascul, au transmis prin postările lor că nu vor renunța și că sunt gata să dea totul.

Situația de la Ferrari a devenit tensionată după ce în cursa de la Interlagos Hamilton și Leclerc nu au reușit să puncteze. Conducătorul constructorilor italieni, John Elkann, a spus despre cei doi piloți ai “calului cabrat” că ar trebui să vorbească mai puțin și să se concentreze, iar acum ambii au venit cu un mesaj asemănător.

Ce au scris Hamilton și Leclerc pe rețelele sociale

Hamilton a făcut o postare prin care a transmis că nu e dispus să renunțe la luptă, în ciuda faptului că a abandonat din Marele Premiu al Braziliei.

“Îmi apăr echipa. Mă apăr pe mine. Nu voi renunța. Nu acum, nu în trecut, niciodată. Mulțumesc, Brazilia“, a scris septuplul campion mondial pe contul său de Instagram.