Cadillac a semnat cu Sergio Perez și Valtteri Bottas. Cei doi piloți revin în Formula 1 - Antena Sport

Mexicanul Sergio Perez şi finlandezul Valtteri Bottas vor pilota monoposturile Cadillac în 2026, când echipa americană îşi va face intrarea în Formula 1, au anunţat postul de televiziune ESPN şi site-ul Motosport.com, citate de Reuters.
În urmă cu puțin timp, noii constructori din “Marele Circ” au făcut și anunțul oficial.
Perez și Bottas revin în Formula 1 la Cadillac
Cadillac va deveni anul viitor a 11-a echipă de pe grila “Marelui Circ” şi doar a doua echipă americană din istoria Formulei 1. General Motors este constructorul care va opera sub numele mărcii sale Cadillac, potrivit agerpres.ro.
În loc să apeleze la un pilot american pentru unul dintre monoposturile sale, echipa din Statele Unite a preferat să mizeze pe unul dintre cei mai experimentaţi piloţi liberi de contract disponibili în prezent, Sergio Perez. Mexicanul, în vârstă de 35 de ani, s-a despărţit de Red Bull la finalul sezonului 2024, după ce s-a clasat pe locul secund în ierarhia finală din Formula 1 în 2023 şi pe poziţia a treia în 2022. El a câştigat în total şase Mari Premii de la debutul său în Formula 1, în 2011.
Two paths. One call of destiny.
The Cadillac Formula 1 Team’s future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025
Valtteri Bottas (35 ani) are la rândul său o mare experienţă în Formula 1, unde a pilotat pentru patru echipe începând din 2013, ultima dintre ele fiind Sauber, pentru care a concurat în 2024. Anul acesta, el a fost pilot de rezervă la Mercedes şi pilot de teste la McLaren.
Bottas a terminat pe locul doi în clasamentul general în 2019 şi 2020 şi pe locul trei în 2017 şi 2021, sub culorile lui Mercedes.
All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒
Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025