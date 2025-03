"Sunt cu un pas în urmă lui Lewis" Charles Leclerc nu şi-a ascuns supărarea, după calificările pentru sprintul din Chinei: "Va fi foarte complicat" - Antena Sport

Charles Leclerc va pleca de pe locul 4 în sprintul Marelui Premiu al Chinei, după ce a fost al patrulea în calificările care au avut loc vineri, pe Shanghai International Circuit. Cursa de sprint este sâmbătă dimineaţă, de la ora 05:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

De pe primul loc va pleca noul său coechipier de la Ferrari, Lewis Hamilton, cel care a fost cel mai rapid în calificările sprintului. Britanicul va pleca din prima linie alături de Max Verstappen.

Charles Leclerc va pleca de pe locul 4 în sprintul Marelui Premiu al Chinei: „Lewis a fost mai rapid”

Rezultatul de vineri nu l-a mulţumit pe Charles Leclerc, care a recunoscut că a simţit încă din primul moment în China că este în urma septuplului campion mondial. Monegascul a dezvăluit ce probleme a avut în timpul calificărilor, după care a recunoscut că va avea probleme chiar şi în timpul celor două curse care urmează în acest weekend:

„Încă de la începutul acestui weekend am simţit că sunt cu un pas în urma lui Lewis, care a fost mai rapid. Am avut problemele în virajele 1, 2 şi 3, acolo unde m-am chinuit şi anul trecut. E păcat că am obţinut doar al patrulea timp, am fost foarte aproape, dar Lewis este în ple şi sper să avem o cursă bună împreună.

A fost dificil pentru mine, dar lucrurile au mers puţin mai bine pe final, cu toate că tot nu sunt acolo unde vreau să fiu. Cursa va fi altă poveste şi vom vedea mai bine cum stau lucrurile în calificările de mâine. Mai avem mult de muncit. Cursa de sprint va fi foarte complicată pe acest circuit din cauza pneurile”, a declarat Charles Leclerc, citat de marca.com.