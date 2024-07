Toto Wolff rămâne cu picioarele pe pământ după ultimele victorii ale lui Mercedes! Ce obiectiv are la Marele Premiu al Ungariei - Antena Sport

Toto Wolff rămâne cu picioarele pe pământ după ultimele victorii ale lui Mercedes! Ce obiectiv are la Marele Premiu al Ungariei

Toto Wolff rămâne cu picioarele pe pământ după ultimele victorii ale lui Mercedes! Ce obiectiv are la Marele Premiu al Ungariei Toto Wolff / Profimedia Toto Wolff rămâne cu picioarele pe pământ după ultimele victorii ale lui Mercedes. George Russell şi Lewis Hamilton s-au impus în Austria şi Marea Britanie, iar Mercedes speră să continue forma foarte bună. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Atenţia se îndreaptă către Marele Premiu al Ungariei, următoarea etapă din calendarul de Formula 1. Cursa de la Hungaroring va avea loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Toto Wolff rămâne cu picioarele pe pământ după ultimele victorii ale lui Mercedes! Ce obiectiv are la Marele Premiu al Ungariei După cele două victorii ale piloţilor Mercedes, Toto Wolff speră ca echipa să menţină această traiectorie pozitivă, dar rămâne cu picioarele pe pământ. El a promis că Mercedes va continua eforturile pentru a obţine rezultate cât mai bune până la finalul sezonului, chiar dacă este conştient că monopostul poate să se lupte pentru victorie la fiecare cursă: „Sperăm să menţinem această traiectorie pozitivă şi să încheiem prima jumătate a sezonului în cel mai bun mod posibil. Aceste eforturi vor continua în următoarele curse şi până la final. Ştim însă că încă nu avem o maşină care să lupte pentru victorii în fiecare weekend. Hungaroring are o altă configuraţie faţă de ultimele două circuite. Spre deosebire de Silverstone, este mult mai strâmt, cu o singură linie dreaptă”, a declarat Toto Wolff, citat de marca.com. Reclamă

Reclamă 4

Formula 1™ revine la finalul acestei săptămâni cu Marele Premiu al Ungariei. Cursa de la Hungaroring este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Reclamă