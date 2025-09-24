Fernando Alonso a vorbit deschis despre retragerea din Formula 1: "Dacă se întâmplă asta, sunt șanse mari" - Antena Sport

Fernando Alonso este decanul de vâsrtă din Formula 1, pilotând pentru Aston Martin la 44 de ani. Ibericul nu pare momentan că vrea să spună “adio” sportului cu motor, iar într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al echipei sale a vorbit despre când ar putea veni acest anunț.
Concret, Alonso a dezvăluit că totul depinde de cum se va prezenta monopostul britanicilor din sezonul viitor, atunci când regulamentul se schimbă complet, iar toți constructorii o iau de la 0.
Fernando Alonso vrea să se retragă în glorie
Dublul campion mondial a dezvăluit că există o posibilitate să se retragă dacă monopostul Aston Martin se va prezenta bine și ar putea să îl transforme într-un concurent pentru titlu. În antiteză, Alonso nu ar accepta să iasă din scena “Marelui Circ” în mediocritate.
În plus, ibericul a spus că el nu mai simte nevoia să conducă, ci o face pentru Aston Martin, după care a detaliat ce anticipează de la sezonul 2026 înainte.
“Dacă suntem o echipă competitivă, sunt șanse mai mari să mă opresc. Dacă nu, va fi dificil să nu încerc din nou. M-am gândit la asta (n.r. decizia de a se retrage), dar trebuie să o iau la anul. Nu e vorba doar de mine, e vorba și de nevoia echipei.
Eu nu mai am nevoie să pilotez, sunt aici pentru că vreau să o ajut pe Aston Martin să ajungă campioană, de-asta sunt în spatele volanului, iar ăsta e scopul acestui capitol din cariera mea. Dacă lucrurile merg bine și sunt într-o mașină competitivă, ar fi o perioadă bună să îmi închei cariera.
(n.r. vorbind despre 2026) Este o oportunitate. Acum, e o diferență prea mare, dar 2026 resetează totul și ne va permite să facem o treabă mai bună.
Eu am condus mașini foarte diferite când vine vorba de motoare, de la mașini de raliuri în dune la mașini de anduranță. Sunt convins că indiferent de ce voi întâlni la anul, voi găsi lucruri similare cu experiențele din trecut“, a spus asturianul într-un interviu pentru site-ul oficial al Aston Martin, citat de marca.com.
Fernando Alonso va reveni în monopostul Aston Martin pentru Marele Premiu al statului Singapore, care va avea loc în weekend-ul 3-5 octombrie. Formula 1 se vede exclusiv în Universul Antena.
