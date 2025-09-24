Fernando Alonso a vorbit deschis despre retragerea din Formula 1: "Dacă se întâmplă asta, sunt șanse mari" - Antena Sport

Fernando Alonso este decanul de vâsrtă din Formula 1, pilotând pentru Aston Martin la 44 de ani. Ibericul nu pare momentan că vrea să spună “adio” sportului cu motor, iar într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al echipei sale a vorbit despre când ar putea veni acest anunț.

Concret, Alonso a dezvăluit că totul depinde de cum se va prezenta monopostul britanicilor din sezonul viitor, atunci când regulamentul se schimbă complet, iar toți constructorii o iau de la 0.

Fernando Alonso vrea să se retragă în glorie

Dublul campion mondial a dezvăluit că există o posibilitate să se retragă dacă monopostul Aston Martin se va prezenta bine și ar putea să îl transforme într-un concurent pentru titlu. În antiteză, Alonso nu ar accepta să iasă din scena “Marelui Circ” în mediocritate.

În plus, ibericul a spus că el nu mai simte nevoia să conducă, ci o face pentru Aston Martin, după care a detaliat ce anticipează de la sezonul 2026 înainte.

“Dacă suntem o echipă competitivă, sunt șanse mai mari să mă opresc. Dacă nu, va fi dificil să nu încerc din nou. M-am gândit la asta (n.r. decizia de a se retrage), dar trebuie să o iau la anul. Nu e vorba doar de mine, e vorba și de nevoia echipei.