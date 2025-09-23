12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: "Totul se face numai pe bani" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va încasa suma uriaşă de 12 milioane de euro în doar o săptămână. Patronul campioanei a dezvăluit că aceşti bani vor intra în conturile sale în următoarele zile.
Concret, Gigi Becali urmează să primească banii de pe transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa. Deşi “Mbappe” a plecat de la FCSB vara trecută, suma de cinci milioane de euro nu a intrat la momentul respectiv în conturile campioanei, deoarece formaţia din Qatar îi livrase într-o altă ţară.
12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali
În acest context, dată fiind plata întârziată, Gigi Becali mai primeşte în plus suma de aproape un milion de euro. Patronul campioanei a anunţat că tot în această săptămână, în conturile FCSB-ului vor intra şi alte 6,3 milioane de euro, bani proveniţi de la UEFA din urma calificării în grupa de Europa League.
“Eu știu așa, pe 26 sau pe 28 trebuie să intre 5.7 milioane, plus alte 6.3 milioane, deci vreo 12 milioane pe care îi iau în acest an.
Banii pe Coman și de la UEFA. Îi las pe ei să critice, că Becali face… Bine, mă, critică-l tu pe Becali și Becali acum ia și el, că e și el mic, doar vreo 12 milioane luna asta. Asta contează, totul se face numai pe bani. Fotbalul, spectacolul, ca să vină oamenii, să plătească. Că dacă nu se plătesc lucrurile și nu facem publicitate, nu mai sunt atâția bani”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
FCSB urmează să debuteze în grupa principală de Europa League. Campioana se va deplasa în Olanda pentru duelul cu Go Ahead Eagles. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45.
- “Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată
- Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
- Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: “Totul e pe bani”
- Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar pentru 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică”
- FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil