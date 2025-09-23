12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: "Totul se face numai pe bani" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va încasa suma uriaşă de 12 milioane de euro în doar o săptămână. Patronul campioanei a dezvăluit că aceşti bani vor intra în conturile sale în următoarele zile.

Concret, Gigi Becali urmează să primească banii de pe transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa. Deşi “Mbappe” a plecat de la FCSB vara trecută, suma de cinci milioane de euro nu a intrat la momentul respectiv în conturile campioanei, deoarece formaţia din Qatar îi livrase într-o altă ţară.

12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali

În acest context, dată fiind plata întârziată, Gigi Becali mai primeşte în plus suma de aproape un milion de euro. Patronul campioanei a anunţat că tot în această săptămână, în conturile FCSB-ului vor intra şi alte 6,3 milioane de euro, bani proveniţi de la UEFA din urma calificării în grupa de Europa League.

“Eu știu așa, pe 26 sau pe 28 trebuie să intre 5.7 milioane, plus alte 6.3 milioane, deci vreo 12 milioane pe care îi iau în acest an.

Banii pe Coman și de la UEFA. Îi las pe ei să critice, că Becali face… Bine, mă, critică-l tu pe Becali și Becali acum ia și el, că e și el mic, doar vreo 12 milioane luna asta. Asta contează, totul se face numai pe bani. Fotbalul, spectacolul, ca să vină oamenii, să plătească. Că dacă nu se plătesc lucrurile și nu facem publicitate, nu mai sunt atâția bani”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.