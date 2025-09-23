Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: "Totul se face numai pe bani" - Antena Sport

Home | Fotbal | 12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: “Totul se face numai pe bani”

12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: “Totul se face numai pe bani”

Publicat: 23 septembrie 2025, 15:34

Comentarii
12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: Totul se face numai pe bani

Profimedia Images

Gigi Becali a anunţat că va încasa suma uriaşă de 12 milioane de euro în doar o săptămână. Patronul campioanei a dezvăluit că aceşti bani vor intra în conturile sale în următoarele zile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Gigi Becali urmează să primească banii de pe transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa. Deşi “Mbappe” a plecat de la FCSB vara trecută, suma de cinci milioane de euro nu a intrat la momentul respectiv în conturile campioanei, deoarece formaţia din Qatar îi livrase într-o altă ţară.

12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali

În acest context, dată fiind plata întârziată, Gigi Becali mai primeşte în plus suma de aproape un milion de euro. Patronul campioanei a anunţat că tot în această săptămână, în conturile FCSB-ului vor intra şi alte 6,3 milioane de euro, bani proveniţi de la UEFA din urma calificării în grupa de Europa League.

“Eu știu așa, pe 26 sau pe 28 trebuie să intre 5.7 milioane, plus alte 6.3 milioane, deci vreo 12 milioane pe care îi iau în acest an.

Banii pe Coman și de la UEFA. Îi las pe ei să critice, că Becali face… Bine, mă, critică-l tu pe Becali și Becali acum ia și el, că e și el mic, doar vreo 12 milioane luna asta. Asta contează, totul se face numai pe bani. Fotbalul, spectacolul, ca să vină oamenii, să plătească. Că dacă nu se plătesc lucrurile și nu facem publicitate, nu mai sunt atâția bani”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB urmează să debuteze în grupa principală de Europa League. Campioana se va deplasa în Olanda pentru duelul cu Go Ahead Eagles. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Observator
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
15:20
EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani
14:26
Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull
14:23
“Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată
13:32
Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
13:17
Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: “Totul e pe bani”
13:17
Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar pentru 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca