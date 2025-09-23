A murit Nikola Pilic, legendarul tenismen care a fost învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros din 1973 - Antena Sport

Nikola Pilic, legenda tenisului croat şi mentorul lui Novak Djokovici, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat, marţi, federaţia croată de tenis.
Finalist la Roland-Garros şi de cinci ori câştigător al Cupei Davis în calitate de căpitan, Pilic a murit luni în oraşul Opatija, din vestul Croaţiei, a precizat federaţia într-un comunicat, salutându-l ca „unul dintre cei mai mari jucători şi antrenori pe care i-a avut tenisul croat”.
Nikola Pilic a murit la 87 de ani
Nikola Pilic şi-a început cariera în 1953 la Split şi, patru ani mai târziu, era deja reprezentantul echipei juniorilor din Iugoslavia, notează news.ro.
A câştigat de cinci ori campionatul Iugoslaviei la simplu (1962, 1963, 1964, 1966 şi 1967) şi de şapte ori la dublu.
Cea mai mare realizare a carierei sale de jucător rămâne parcursul său la Roland-Garros în 1973, unde a ajuns în finală, fiind învins categoric în trei seturi de românul Ilie Năstase. De asemenea, a câştigat US Open la dublu alături de francezul Pierre Barthès în 1970.
După ce s-a retras de pe terenuri, Nikola Pilic a avut o carieră de succes ca antrenor, lucrând cu mari nume din tenisul mondial, precum Goran Ivanisevic, Michael Stich şi Boris Becker.
El a avut, de asemenea, o influenţă majoră asupra lui Novak Djokovic, care l-a numit „părintele tenisului”. În 1999, prima antrenoare a lui Djokovici, Jelena Gencic, l-a trimis pe protejatul său să se antreneze la academia lui Pilic, din München.
„Nikola +Niki+ Pilic va rămâne în memoria colectivă ca fiind singurul căpitan care a condus trei naţiuni diferite la titlul Cupei Davis”, adaugă federaţia croată. De trei ori cu Germania (1988, 1989 şi 1993), o dată cu Croaţia (2005) şi o dată cu Serbia (la Belgrad în 2010 împotriva Franţei).
Federaţia croată de tenis l-a onorat în 2019 pentru întreaga sa carieră, iar Serbia i-a acordat o medalie de aur pentru merite deosebite pentru contribuţia sa sportivă imensă.
