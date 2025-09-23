Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A murit Nikola Pilic, legendarul tenismen care a fost învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros din 1973 - Antena Sport

Home | Tenis | A murit Nikola Pilic, legendarul tenismen care a fost învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros din 1973

A murit Nikola Pilic, legendarul tenismen care a fost învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros din 1973

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 16:34

Comentarii
A murit Nikola Pilic, legendarul tenismen care a fost învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros din 1973

Profimedia

Nikola Pilic, legenda tenisului croat şi mentorul lui Novak Djokovici, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat, marţi, federaţia croată de tenis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finalist la Roland-Garros şi de cinci ori câştigător al Cupei Davis în calitate de căpitan, Pilic a murit luni în oraşul Opatija, din vestul Croaţiei, a precizat federaţia într-un comunicat, salutându-l ca „unul dintre cei mai mari jucători şi antrenori pe care i-a avut tenisul croat”.

Nikola Pilic a murit la 87 de ani

Nikola Pilic şi-a început cariera în 1953 la Split şi, patru ani mai târziu, era deja reprezentantul echipei juniorilor din Iugoslavia, notează news.ro.

A câştigat de cinci ori campionatul Iugoslaviei la simplu (1962, 1963, 1964, 1966 şi 1967) şi de şapte ori la dublu.

Cea mai mare realizare a carierei sale de jucător rămâne parcursul său la Roland-Garros în 1973, unde a ajuns în finală, fiind învins categoric în trei seturi de românul Ilie Năstase. De asemenea, a câştigat US Open la dublu alături de francezul Pierre Barthès în 1970.

Reclamă
Reclamă

După ce s-a retras de pe terenuri, Nikola Pilic a avut o carieră de succes ca antrenor, lucrând cu mari nume din tenisul mondial, precum Goran Ivanisevic, Michael Stich şi Boris Becker.

El a avut, de asemenea, o influenţă majoră asupra lui Novak Djokovic, care l-a numit „părintele tenisului”. În 1999, prima antrenoare a lui Djokovici, Jelena Gencic, l-a trimis pe protejatul său să se antreneze la academia lui Pilic, din München.

„Nikola +Niki+ Pilic va rămâne în memoria colectivă ca fiind singurul căpitan care a condus trei naţiuni diferite la titlul Cupei Davis”, adaugă federaţia croată. De trei ori cu Germania (1988, 1989 şi 1993), o dată cu Croaţia (2005) şi o dată cu Serbia (la Belgrad în 2010 împotriva Franţei).

Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
Reclamă

Federaţia croată de tenis l-a onorat în 2019 pentru întreaga sa carieră, iar Serbia i-a acordat o medalie de aur pentru merite deosebite pentru contribuţia sa sportivă imensă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Observator
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
19:17
Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu”
19:07
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”
18:48
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut
18:32
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
18:25
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România
17:52
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca