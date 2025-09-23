Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani - Antena Sport

Închide meniul
Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani

Înot | Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani
EXCLUSIV

Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani

Publicat: 23 septembrie 2025, 15:20

Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani

Daria Silişteanu - LEN

Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo. Marea speranţă a înotului românesc a revenit la Fălticeni. Chiar dacă este încă legitimată la clubul bucureştean, ea se antrenează acum în Moldova, urmând să se efectueze şi transferul.

Conform surselor Antena Sport, puştoaica de 16 ani a încheiat colaborarea cu Dinamo pe 31 august, după doi ani şi jumătate în care a scris istorie pentru înotul românesc. Acum, se antrenează la Fălticeni, într-un bazin de 20 de metri lungime, acolo unde şi-a început cariera.

Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo

“Nu ştiu exact să vă zic, părinţii ştiu mai multe. Nu au vrut să mă încarce pe mine cu asemenea lucruri, ştiind că am lucruri importante. Acum suntem acasă, e mai bine acasă. Din punctul meu de vedere poţi face performanţă dacă munceşti cât de mult poţi, chiar dacă nu avem condiţiile cele mai bune.

Noi aici avem bazin de 20 de metri. Pot face performanţă cum am făcut şi până am plecat la Dinamo. Mai mergem în cantonamente. Am fost şi la nişte concursuri în bazin scurt şi e mult mai bine pentru noi aşa”, a spus Daria, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Record naţional la 100 de metri spate

În august 2025, Daria a cucerit argintul la Campionatele Mondiale de înot de la Otopeni pentru sportivii cu vârste până în 18 ani. În finala probei de 100 de metri spate, ea a doborât recordul naţional deţinut de Diana Mocanu, pe care aceasta îl stabilise la Jocurile Olimpice de la Sydney, pe 18 septembrie 2020.

Ea mai cucerise la FOTE Maribor 2023 medalia de aur la 100 m spate, dar şi cu ştafeta feminină de 4×100 m liber.

