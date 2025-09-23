Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, delegați la meciuri din Europa League! Ce partide vor arbitra - Antena Sport

Închide meniul
Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, delegați la meciuri din Europa League! Ce partide vor arbitra

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 16:46

UEFA a delegat brigăzi de arbitri din România la meciuri din prima etapă din faza principală a Ligii Europa.

Radu Petrescu va arbitra duelul dintre Steaua Roşie (Serbia) şi Celtic (Scoţia). El va fi ajutat de asistenţii Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete.

În camera VAR se vor afla Michael Fabbri (Italia) şi Marcel Bîrsan. Meciul se joacă miercuri, 24 septembrie, de la ora 22:00, notează news.ro.

Horaţiu Feşnic a fost delegat la jocul Utrecht (Ţările de Jos) – Lyon (Franţa). Din brigadă mai fac parte asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Cerei, al patrulea oficial fiind Rareş Vidican.

În camera VAR vor fi Benjamin Brand (Germania) şi Momcilo Markovic (Serbia). Partida va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 22:00.

