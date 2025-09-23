Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda

Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 16:22

Comentarii
Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda

Sport Pictures

FCSB a primit o lovitură uriașă, cu câteva zile înainte de partida cu Go Ahead Eagles. Un titular din lotul lui Elias Charalambous nu va face deplasarea în Olanda, pentru primul duel din grupa principală a Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB este programat joi, de la ora 19:45. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

FCSB a primit o lovitură uriașă, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Adrian Șut a resimțit dureri la antrenament și nu va face deplasarea în Olanda, pentru meciul cu Go Ahead Eagles.

Inițial, oamenii din staff-ul medical de la FCSB sperau ca mijlocașul, care s-a accidentat la echipa națională, să fie apt de joc pentru primul meci al grupei principale de Europa League.

De menționat este faptul că și Risto Radunovic are probleme medicale, după o accidentare la echipa națională. Staff-ul FCSB-ului va decide dacă fundașul va juca cu Go Ahead Eagles după antrenamentul oficial, programat miercuri, de la ora 18:30.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Observator
7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Fanatik.ro
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
19:07
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”
18:48
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut
18:32
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
18:25
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România
17:52
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e”
17:29
Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca