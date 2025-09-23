Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda - Antena Sport

FCSB a primit o lovitură uriașă, cu câteva zile înainte de partida cu Go Ahead Eagles. Un titular din lotul lui Elias Charalambous nu va face deplasarea în Olanda, pentru primul duel din grupa principală a Europa League.

Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB este programat joi, de la ora 19:45. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

FCSB a primit o lovitură uriașă, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Adrian Șut a resimțit dureri la antrenament și nu va face deplasarea în Olanda, pentru meciul cu Go Ahead Eagles.

Inițial, oamenii din staff-ul medical de la FCSB sperau ca mijlocașul, care s-a accidentat la echipa națională, să fie apt de joc pentru primul meci al grupei principale de Europa League.

De menționat este faptul că și Risto Radunovic are probleme medicale, după o accidentare la echipa națională. Staff-ul FCSB-ului va decide dacă fundașul va juca cu Go Ahead Eagles după antrenamentul oficial, programat miercuri, de la ora 18:30.