Adevărul despre boala gravă cu care se confrunta Mircea Lucescu. “Era o formă galopantă”

Radu Constantin Publicat: 10 aprilie 2026, 22:30

Mircea Lucescu, în timpul unui meci/ Hepta

Moartea lui Mircea Lucescu a venit după o perioadă dificilă, marcată de o boală necruțătoare care i-a slăbit treptat organismul. După câteva luni de suferință și internări repetate, Mircea Lucescu s-a stins în spital, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o moștenire uriașă în fotbalul românesc și internațional.

Giovanni Becali, un apropiat al lui Mircea Lucescu, a vorbit deschis despre boala cu care Mircea Lucescu lupta de ceva vreme. Este vorba de leucemie. Toată lumea ştia de grava situaţie în care se afla Lucescu, anunţă impresarul.

”(n.r. Moderator: Au fost informații că Lupescu i-ar fi rezolvat lui Lucescu să înceapă tratament la o clinică din Elveția, iar el nu ar fi fost de acord) Din câte știu eu de la un medic important, care operează și aici, și în străinătate, el avea leucemie. Când ai leucemie, te pregătești să vezi cât mai trăiești, 1-3-5 ani”, a dezvăluit Giovanni pentru fanatik.ro.

“Era o formă galopantă… era un tratament paleativ, care îl mai putea ține în viață, dar nu îl vindeca. În 1991, am fost în spital la el, la Brescia, a avut un puseu de tensiune. A stat câteva zile în spital atunci”, a mai declarat Giovanni Becali.

