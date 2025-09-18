Alexandru Băluţă a rezolvat problema vizei şi va ajunge în Statele Unite - Antena Sport

Alexandru Băluţă a semnat cu Los Angeles FC la finalul lunii august, dar atacantul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro nu a putut ajunge imediat în Statele Unite din cauza unor probleme cu viza.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă a fost prezentat la echipa lui Lloris şi Son, fostul jucător de la FCSB nu a putut ajunge până acum în Statele Unite, acolo unde va încasa un salariu lunar de 30.000 de euro.

Alexandru Băluţă a rezolvat problema vizei şi a ajuns în Statele Unite

Din informaţiile Antena Sport, Băluţă a rezolvat problema vizei şi e deja pe drum spre Statele Unite, unde aşteaptă să debuteze alături de noua sa echipă.

Surprinzător, salariul lui Alex Băluţă este apropiat de cel al portarului Hugo Lloris. Campionul mondial din 2018 câştigă 45.000 de euro pe lună. Cei doi nu ajung nici măcar aproape de coreeanul Son, care are un salariu anual de 11 milioane de euro.

Los Angeles FC este un club destul de nou în MLS, fiind înfiinţat în toamna anului 2014 şi evoluează pe BMO Stadium, o arenă cu 22.000 de locuri.