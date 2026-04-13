16 galbene, 4 roșii și CR7 schimbat în min. 34: meciul de Mondial care a părut un război de la Copa America

Ionuţ Axinescu Publicat: 13 aprilie 2026, 12:31

Meciul Portugalia - Olanda de la CM 2006 a fost unul extrem de violent

Meciul dintre Chile și Italia, de la Mondialul din 1962, a rămas peste timp drept cel mai violent, „stupid și revoltător” din istoria turneelor finale. Dar acel episod are și un corespondent modern: optimea de finală dintre Portugalia și Olanda, de la Campionatul Mondial din 2006.

Jucat la Nurnberg, pe 25 iunie, duelul dintre lusitani și batavi a fost unul dur și haotic, la capătul căruia președintele FIFA, Sepp Blatter, a declarat că până și arbitrul ar fi meritat un cartonaș galben. Culmea, contextul dinaintea meciului nu anunța deloc o luptă în toată regula, peste limitele sportive, care avea să fie consemnată drept „Bătălia de la Nurnberg”.

Meciul în care Ronaldo a fost schimbat în minutul 34

Portughezii, cu Ronaldo și Figo pe teren, câștigaseră o grupă cu Mexic, Angola și Iran, în timp ce olandezii pregătiți de Marco van Basten încheiaseră pe locul doi o serie cu Argentina, Serbia și Coasta de Fildeș. Cu toate că Portugalia și Olanda erau printre favoritele turneului din Germania, iar sorții le-au pus față în față încă din optimile de finală, până atunci nu exista o rivalitate crâncenă între cele două națiuni.

Doar că, odată ce arbitrul rus Valentin Ivanov a fluierat startul jocului, au pornit și problemele. După nici 120 de secunde, Mark van Bommel l-a faultat dur, din spate, pe Cristiano Ronaldo și s-a ales cu un cartonaș galben. Încă zdruncinat de lovitura primită, Ronaldo a mai încasat una, la fel de necruțătoare, în minutul șase. Vinovatul, Khalid Boulahrouz, a fost avertizat și el cu cartonaș, iar lucrurile au degenerat. A urmat un meci întreg cu îmbrânceli și altercații, pe care Ivanov n-a fost capabil să-l liniștească.

Portugalia a luat primul ei „galben” în minutul 20, după care a marcat singurul gol al meciului, prin Maniche. Cristiano Ronaldo, afectat de „tratamentul” olandezilor, nu a mai putut continua jocul, iar în minutul 34 a fost schimbat cu Simão. Descumpăniți, portughezii au rămas în zece oameni în finalul primei reprize, când Costinha a fost eliminat pentru cumulul de cartonașe galbene.

16 galbene și patru roșii: „Meci de Copa America!”

În final, bilanțul disciplinar e unul impactant: 16 cartonașe galbene (nouă pentru portughezi și șapte pentru olandezi), plus patru roșii. Pe lângă Costinha, au plecat mai devreme la vestiare și Deco, Boulahrouz și van Bronckhorst. „Câteodată, e ca la război. A fost ca un meci de Copa America”, a concluzionat imediat după joc Luiz Felipe Scolari, selecționerul lusitanilor.

„Nu s-a jucat deloc fotbal în a doua repriză. Portugalia și-a folosit toată experiența, toate trucurile și a tras de timp. Efectiv, nu am putut să jucăm. A fost un haos, iar așa ceva nu ar trebui să se întâmple la Cupa Mondială”, a spus tehnicianul Olandei, Marco van Basten. Batavii au plecat acasă dezamăgiți, în timp ce Portugalia avea să se oprească în semifinalele turneului, blocată de Franța.

Criticat de Sepp Blatter, care a zis că „nu s-a ridicat la nivelul jocului”, arbitrul Valentin Ivanov s-a apărat spunând că a aplicat întocmai cerințele FIFA. În presa din Rusia, Ivanov a menționat că „a fost cel mai dificil și urât meci din cariera mea”. Cert e că, odată încheiată „bătălia de la Nurnberg”, centralul rus a fost exclus de FIFA și nu a mai oficiat niciun meci internațional.

Portugalia – Olanda 1-0

Portugalia: Ricardo – Miguel, Meira, Carvalho, Nuno Valente – Costinha, Maniche – Figo (‘84 Tiago), Deco, Ronaldo (‘34 : Simão) – Pauleta (‘46 Petit)
Antrenor: Luiz Felipe Scolari

Olanda: Van der Sar – Boulahrouz, Ooijer, Mathijsen (‘56 Van der Vaart), Van Bronckhorst – Sneijder, Cocu (‘84 Vennegoor of Hesselink), Van Bommel (‘67 Heitinga) – Van Persie, Kuyt, Robben
Antrenor: Marco van Basten

