Atacantul din play-off-ul Ligii 1 l-a văzut din tribune pe fratele lui reuşind o dublă la Mondial: “Excepţional”

Atacantul lui FC Argeş, Kevin Brobbey (32 de ani), l-a urmărit din tribune pe fratele lui, Brian Brobbey (24 de ani), reuşind o dublă în meciul Olanda – Suedia 5-1, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Brian Brobbey a marcat primele două goluri ale meciului, în minutele 5 şi 17. În aceeaşi partidă, şi Cody Gakpo a reuşit o dublă, marcând în minutele 47 şi 54.

Kevin Brobbey l-a urmărit din tribune pe fratele lui cum reuşeşte o dublă în meciul Olanda – Suedia 5-1, de la Mondial

Brian Brobbey a fost susţinut din tribune la meciul cu Suedia de familia lui. Fratele lui Brian, Kevin, care joacă la FC Argeş, a mărturisit că toţi membrii familiei sunt mândri de Brian.

„A fost un meci frumos și suntem mândri pentru Brian. Momentul a fost excepțional, fiindcă suntem la un Mondial, cu familia, ne bucurăm că am putut alege partida potrivită. Suntem mândri de Brian nu doar la acest meci sau la acest turneu, ci la oricare altă partidă”, a declarat Kevin Brobbey pentru gsp.ro.

Un alt frate al lui Kevin Brobbey, Derrick Luckassen (30 de ani), joacă la Campionatul Mondial, pentru Ghana. În meciul câştigat la limită de Ghana, 1-0, cu Panama, el nu a fost utilizat. Speră să intre în meciul de senzaţie al ghanezilor contra Angliei (marţi, 23 iunie, ora 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY).