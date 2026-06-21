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Atacantul din play-off-ul Ligii 1 l-a văzut din tribune pe fratele lui reuşind o dublă la Mondial: “Excepţional”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iunie 2026, 11:27

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Atacantul din play-off-ul Ligii 1 l-a văzut din tribune pe fratele lui reuşind o dublă la Mondial: Excepţional

Kevin Brobbey, în tribune, la meciul Olanda - Suedia 5-1 / Instagram Kevin Brobbey

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Atacantul lui FC Argeş, Kevin Brobbey (32 de ani), l-a urmărit din tribune pe fratele lui, Brian Brobbey (24 de ani), reuşind o dublă în meciul Olanda – Suedia 5-1, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Brian Brobbey a marcat primele două goluri ale meciului, în minutele 5 şi 17. În aceeaşi partidă, şi Cody Gakpo a reuşit o dublă, marcând în minutele 47 şi 54.

Kevin Brobbey l-a urmărit din tribune pe fratele lui cum reuşeşte o dublă în meciul Olanda – Suedia 5-1, de la Mondial

Brian Brobbey a fost susţinut din tribune la meciul cu Suedia de familia lui. Fratele lui Brian, Kevin, care joacă la FC Argeş, a mărturisit că toţi membrii familiei sunt mândri de Brian.

A fost un meci frumos și suntem mândri pentru Brian. Momentul a fost excepțional, fiindcă suntem la un Mondial, cu familia, ne bucurăm că am putut alege partida potrivită. Suntem mândri de Brian nu doar la acest meci sau la acest turneu, ci la oricare altă partidă”, a declarat Kevin Brobbey pentru gsp.ro.

Brian Brobbey, în Olanda - Suedia
Brian Brobbey, felicitat de colegi după un gol marcat în Olanda – Suedia

Un alt frate al lui Kevin Brobbey, Derrick Luckassen (30 de ani), joacă la Campionatul Mondial, pentru Ghana. În meciul câştigat la limită de Ghana, 1-0, cu Panama, el nu a fost utilizat. Speră să intre în meciul de senzaţie al ghanezilor contra Angliei (marţi, 23 iunie, ora 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY).

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Vom avea emoții și atunci (n.r: la meciul dintre Ghana şi Anglia). Ne-am dori o întâlnire între Olanda și Ghana în fazele finale, poate în semifinale (n.r: râde). Sunt meciuri interesante, frumoase, trăim momente deosebite”, a mai declarat Kevin Brobbey pentru sursa citată.

Kevin Brobbey a evoluat în 21 de meciuri în campionat, sezonul trecut, pentru FC Argeş, reuşind un assist. A avut cifre de senzaţie în Cupa României, acolo unde a marcat 4 goluri în 4 meciuri sezonul trecut. FC Argeş s-a clasat pe ultimul loc în play-off-ul Ligii 1. Kevin Brobbey (Luckassen) este cotat în prezent la 200.000 de euro de către transfermarkt.com.

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