Au cucerit Dallasul! Imagini virale cu suporterii croați, înaintea confruntării cu Anglia de la Cupa Mondială

Anglia și Croația sunt gata de spectacol în Dallas, într-un meci din prima etapă a grupelor la Campionatul Mondial. Partida de pe AT&T Stadium va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Suporterii selecționatei lui Zlatko Dalić au cucerit străzile din Dallas și au făcut un adevărat spectacol cu câteva ore înaintea fluierului de start.

Fanii croați, show pe străzile din Dallas

Anglia – Croația este unul dintre cele mai așteptate meciuri din prima etapă a fazei grupelor la Cupa Mondială, iar confruntarea se anunță una spectaculoasă pe AT&T Stadium.

Suporterii celor două selecționate se vor aduna în număr mare pe una dintre cele mai mari arene din SUA, iar fanii croați au început să-și facă deja simțită prezența.

Imagini fantastice cu suporterii pe străzile din Dallas au devenit virale, imagini care arată încă o dată amploarea și engagementul pe care îl oferă o astfel de competiție.