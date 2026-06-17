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Austria – Iordania 3-1. Victorie clară!

Sebastian Ujica Publicat: 17 iunie 2026, 7:25 / Actualizat: 17 iunie 2026, 9:34

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Austria – Iordania 3-1. Victorie clară!

Austria - Iordania este al doilea meci al zilei din grupa J

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Grupa J din care face parte campioana mondială, Argentina, are trei echipe care țintesc să se alăture acesteia în următoarea fază a competiției. Mai ales după startul în forță al echipei lui Messi, victoria cu 3-0 în fața Algeriei. În direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, partida Austria – Iordania s-a terminat scor 3-1.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

AUSTRIA 3-1 IORDANIA LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Min. 90+10 Arnautovic înscrie din penalty.

Min 90+9 S-a cerut penalty la un henţ! în urma analizei VAR s-a decis penalty!

Min. 78! Gol Austria! Al-Arab înscrie în propria poartă!

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Min. 68! Gol anulat pentru Austria la VAR! Arnautovic reuşeşte să înscrie, dar execuţia este anulată!

Min. 49! Gol Iordania! Olwan, execuţie fabuloasă

A început repriza secundă!

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Min. 34: Ocazie uriaşă pentru Iordania! Schlager intervine salvator.

Min. 22: Bară Iordania! A venit imediat replica pentru echipa lui Ralf Rangnick. Olwan a reluat cu capul, dar mingea a lovit transversala.

Min. 20: Austria – Iordania 1-0. Schmid a deschis scorul cu o execuţie superbă. Portarul Abulaila, fără reacţie.

Min. 17: O nouă ocazie pentru Iordania. Şutul lui Odeh a fost respins de Schlager.

Min 2. Haddad are prima ocazie a meciului, șutul său din unghi se duce în plasa laterală

A început partida!

Echipele de start

Austria:
Schlager, Alaba, Lienhart, Posch, Laimer, Seiwald, Xaver Schlager, Mwene, Sabitzer, Schmid, Kalajdzic.

Iordania:
Abulaila, Abu Taha, Abualnadi, Al-Arab, Nasib, Haddad, Al-Fakhouri, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Al-Taamari, Olwan

Austria s-a calificat pentru prima dată la Campionatul Mondial din 1998 încoace după o serie fantastică în preliminarii, cu 6 victorii în cele 8 meciuri. De partea cealaltă, Iordania este una dintre cele patru naționale care debutează în competiție la turneul final.

Eroul Iordaniei este antrenorul Jamal Sellami, cel care a primit cetățenie iordaniană de la Regele Abdullah al II-lea datorită acestei performanțe. Cele două țări nu s-au întâlnit vreodată până la acest meci.

Austria nu a înregistrat niciodată un 0-0 la Campionatul Mondial în cele 29 de partide. Este cea mai lungă serie de acest gen pentru orice națională în istoria Campionatelor Mondiale.

Iată lotul Austriei:

Portari: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)
Fundași: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia FC)
Mijlocași: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (FC Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (SV Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
Atacanți: Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)

Iată lotul Iordaniei:

Portari: Yazeed Abu Laila, Abdullah Al‑Fakhouri, Noor Bani Attieh.
Fundași: Abdullah Nasib, Saad Al‑Rosan, Yazan Al‑Arab, Saleem Obeid, Mohammad Abu Al‑Nadi, Hossam Abu Al‑Dahab, Ehsan Haddad, Anas Bani, Muhannad Abu Taha, Mohammad Abu Hasheesh.
Mijlocași: Noor Al‑Rawabdeh, Nizar Al‑Rashdan, Ibrahim Saadeh, Rajaei Ayed, Amer Jamous, Mohammad Al‑Daoud, Mahmoud Al‑Mardi.
Atacanți: Mousa Al‑Tamari, Ouda Al‑Fakhouri, Mohammad Abu Zraiq, Ali Azaizeh, Ibrahim Sabra, Ali Olwan.

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