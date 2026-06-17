Austria 0-0 Iordania, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Haddad are prima ocazie a meciului

Austria - Iordania este al doilea meci al zilei din grupa J

Grupa J din care face parte campioana mondială, Argentina, are trei echipe care țintesc să se alăture acesteia în următoarea fază a competiției. Mai ales după startul în forță al echipei lui Messi, victoria cu 3-0 în fața Algeriei. De la ora 07:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, are loc partida dintre Austria și Iordania.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

AUSTRIA 0-0 IORDANIA LIVE VIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Min. 17: O nouă ocazie pentru Iordania. Şutul lui Odeh a fost respins de Schlager.

Min 2. Haddad are prima ocazie a meciului, șutul său din unghi se duce în plasa laterală

A început partida!

Echipele de start

Austria:

Schlager, Alaba, Lienhart, Posch, Laimer, Seiwald, Xaver Schlager, Mwene, Sabitzer, Schmid, Kalajdzic.