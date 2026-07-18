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Pariu de 1,5 milioane de dolari la finala Cupei Mondiale! De ce ar trebui să se teamă argentinienii superstițioși

Andrei Nicolae Publicat: 18 iulie 2026, 18:07 / Actualizat: 18 iulie 2026, 20:13

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Pariu de 1,5 milioane de dolari la finala Cupei Mondiale! De ce ar trebui să se teamă argentinienii superstițioși

Trofeul Cupei Mondiale / Profimedia

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Drake este unul dintre artiștii de peste ocean care mere face cunoscute pariurile pe care le pune, iar finala Cupei Mondiale nu va face excepție de pe lista canadianului. Rapperul a dezvăluit pe contul său de Instagram că a pariat nu mai puțin de 1,5 de dolari pe triumful Argentinei în timpul regulamentar și că ar putea încasa aproximativ 5,1 milioane dacă intuiția sa va fi corectă.

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Finala Cupei Mondiale este la o singură zi distanță, iar marele eveniment care va avea loc pe MetLife Stadium a reprezentat un prilej pentru iubitorii sportului să ia contact cu diverse aspecte premergătoare confruntării de cinci stele. Unele persoane au profitat de acest meci și pentru a plasa pariuri, iar printre cei care au pus la bătaie extrem de mulți bani se numără și Drake.

Drake a pus 1,5 milioane de dolari pe victoria Argentinei. De ce ar trebui să se teamă fanii superstițioși ai „pumelor”

Celebrul rapper din Canada a pus la bătaie nu mai puțin de 1,5 milioane de dolari pe victoria Argentinei în timpul regulamentar. Pariul are o cotă de 3,45, astfel că artistul ar urma să încaseze 5,175 milioane de dolari dacă Messi și colegii săi vor reuși să învingă campioana europeană en-titre în 90 de minute.

Totuși, fanii Argentinei care sunt superstițioși au motive să fie îngrijorați, pentru că Drake este cunoscut pentru „blestemele” pe care le pune asupra echipelor pe care pariază. Această teorie a fost lansată de internauți, care au observat că majoritatea pariurilor puse de canadian mergeau împotriva sa, motiv pentru care Spania ar putea fi considerată acum favorită de persoanele care cred în acest „blestem”.

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Spania – Argentina, marea finală de la Cupa Mondială 2026, se joacă duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

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