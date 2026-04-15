Carlo Ancelotti l-a întrebat pe preşedintele Braziliei dacă Neymar trebuie convocat la World Cup 2026! Reacţia şefului de stat

Alex Masgras Publicat: 15 aprilie 2026, 10:15

Neymar, înaintea unui meci / Profimedia

Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat că Neymar trebuie să participe la Cupa Mondială din 2026 dacă „este pregătit fizic”, relatează RMC Sport.

Ar trebui Neymar să participe la Cupa Mondială? În Brazilia, este o chestiune de stat. Pentru preşedintele Lula, atacantul în vârstă de 34 de ani are încă nivelul necesar pentru a conduce Seleçao către un al şaselea titlu, dar trebuie să fie în formă. Afectat de accidentări repetate, Neymar nu a mai fost convocat la naţională de la venirea lui Carlo Ancelotti ca selecţioner, anul trecut.

Preşedintele Braziliei, despre prezenţa lui Neymar la World Cup 2026: “Dacă este pregătit fizic, are nivelul necesar pentru asta”

Marţi, Luiz Inacio Lula da Silva a dezvăluit într-un interviu că a discutat despre cazul starului brazilian cu antrenorul italian. „Am discutat cu Ancelotti şi el m-a întrebat: «Crezi că Neymar ar trebui convocat?». I-am răspuns: «Dacă este pregătit fizic, are nivelul necesar pentru asta»”, a povestit preşedintele râzând.

Ancelotti urmează să anunţe la 18 mai lista celor 26 de jucători brazilieni care vor participa la Cupa Mondială din Mexic, Canada şi Statele Unite (11 iunie – 19 iulie). Neymar este cel mai bun marcator din istoria Seleçao, cu 79 de goluri, cu două mai multe decât „Regele” Pelé. Ultimul său meci în echipa naţională datează din octombrie 2023.

Revenit anul trecut la Santos, clubul care l-a format, fostul atacant al FC Barcelona şi al Paris SG a jucat doar şapte din cele 21 de meciuri oficiale disputate de echipa sa în acest sezon. „Este un mare talent şi este normal ca oamenii să creadă că ne poate ajuta să câştigăm următoarea Cupă Mondială. În prezent, este evaluat de CBF (Federaţia Braziliană), de mine, şi mai are două luni la dispoziţie pentru a demonstra că are calităţile necesare pentru a participa la următorul Campionat Mondial”, a comentat recent Ancelotti în paginile revistei France Football.

Selecţionerul îl susţine pe jucător, considerând că Neymar este „capabil să revină la 100%”. „Voi convoca jucătorii care vor fi pregătiţi fizic. După accidentarea la genunchi (din decembrie), Neymar şi-a revenit bine, marchează goluri. Trebuie să continue pe această cale şi să-şi îmbunătăţească condiţia fizică. Este pe drumul cel bun”, a declarat antrenorul.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Observator
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
Fanatik.ro
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
10:38

Olimpiu Moruţan, apărat de conducerea Rapidului după evoluţiile modeste: “Toată echipa a jucat slab”
10:30

Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Se contrazice singur”
10:21

Anunţul selecţionerului Iranului despre participarea la World Cup 2026: “Cu cât situaţia e mai normală…”
10:09

Ce salariu uriaş ar putea încasa Cristi Chivu, după ce-şi va prelungi contractul cu Inter. Anunţul italienilor
10:01

“Rămâne fără timp!” Siyabonga Ngezana, avertizat de sud-africani: “Asta e problema”
9:57

Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid. Gesturile surprinse pe teren
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 2 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican 6 Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş!
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”