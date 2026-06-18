Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ce moment pentru Istvan Kovacs. Collina a făcut anunţul: “Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci!”

Ce moment pentru Istvan Kovacs. Collina a făcut anunţul: “Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci!”

Dan Roșu Publicat: 18 iunie 2026, 8:52

Comentarii
Ce moment pentru Istvan Kovacs. Collina a făcut anunţul: Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci!

Istvan Kovacs

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Istvan Kovacs, aflat pentru a doua oară după ediţia din 2022 în lotul arbitrilor pentru Mondial, a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiţie din lume. Meciul dintre Tunisia şi Japonia, programat duminică, la ora 7:00, este partida cu numărul 1.000 din istoria CM.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoţia, în faza grupelor, şi BraziliaFranţa, sfert de finală.

Pierluigi Collina a prezentat un tricou special pentru Istvan Kovacs, pe care acesta îl va purta la meci. Tricoul va avea numele românului pe spate.

Istvan Kovacs va arbitra meciul 1.000 de la Mondiale

Meciul o mie, meciul cu numărul 1000. Poate nu știți asta, dar meciul Japonia – Tunisia este foarte important pentru este meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor de Cupă Mondială.

Reclamă
Reclamă

Imaginați-vă fiți arbitrul pentru acest meci atât de important, atât de special. Arbitrul acestui meci merită ceva foarte important.

După cum puteți vedea, ceva cu auriu în jur. Dungile de pe tricou sunt aurii. Pe mâneca tricoului scrie meciul 1000 tot cu auriu.”, a spus Collina, care apoi i-a dat tricoul special lui Kovacs.

Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţiiPlinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii
Reclamă

Centralul din Carei a fost delegat să arbitreze partida din Grupa F, dintre Tunisia și Japonia. Pe lângă cei 100.000 de dolari pe care i-a primit pentru simpla participare la Campionatul Mondial, Kovacs va mai primi alți 3.000 de dolari și pentru acest joc.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Observator
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
Fanatik.ro
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
8:29

Lovitură după lovitură! Real Madrid a bătut palma cu campionul mondial şi forţează transferul
8:25

Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren după ce a marcat pentru Argentina la Campionatul Mondial 2026
8:17

Liverpool, transfer bomba! Aduce un jucator crescut de Real Madrid, direct din cantonamentul Spaniei de la Mondial
7:56

Cristiano Ronaldo, pus la zid de Thierry Henry după rezultatul ruşinos al Portugaliei: “Echipa trebuie, nu tu”
7:41

VideoMunoz, execuţie superbă în Uzbekistan – Columbia! Luis Diaz, pasă de geniu
7:37

VideoTânărul de 20 de ani, “eroul” Ghanei în meciul cu Panama, de la Mondial
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 3 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 4 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 5 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB 6 Oţelul Galaţi l-a transferat pe ivorianul Habib Sylla
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României