Ce moment pentru Istvan Kovacs. Collina a făcut anunţul: “Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci!”

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Istvan Kovacs, aflat pentru a doua oară după ediţia din 2022 în lotul arbitrilor pentru Mondial, a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiţie din lume. Meciul dintre Tunisia şi Japonia, programat duminică, la ora 7:00, este partida cu numărul 1.000 din istoria CM.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoţia, în faza grupelor, şi Brazilia – Franţa, sfert de finală.

Pierluigi Collina a prezentat un tricou special pentru Istvan Kovacs, pe care acesta îl va purta la meci. Tricoul va avea numele românului pe spate.

Istvan Kovacs va arbitra meciul 1.000 de la Mondiale

”Meciul o mie, meciul cu numărul 1000. Poate nu știți asta, dar meciul Japonia – Tunisia este foarte important pentru că este meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor de Cupă Mondială.