Ce moment pentru Istvan Kovacs. Collina a făcut anunţul: “Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci!”

Istvan Kovacs, aflat pentru a doua oară după ediţia din 2022 în lotul arbitrilor pentru Mondial, a primit prima delegare în calitate de „central” la cea mai importantă competiţie din lume. Meciul dintre Tunisia şi Japonia, programat duminică, la ora 7:00, este partida cu numărul 1.000 din istoria CM.
Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat duelurile RFG – Scoţia, în faza grupelor, şi Brazilia – Franţa, sfert de finală.
Pierluigi Collina a prezentat un tricou special pentru Istvan Kovacs, pe care acesta îl va purta la meci. Tricoul va avea numele românului pe spate.
Istvan Kovacs va arbitra meciul 1.000 de la Mondiale
”Meciul o mie, meciul cu numărul 1000. Poate nu știți asta, dar meciul Japonia – Tunisia este foarte important pentru că este meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor de Cupă Mondială.
Imaginați-vă să fiți arbitrul pentru acest meci atât de important, atât de special. Arbitrul acestui meci merită ceva foarte important.
După cum puteți vedea, ceva cu auriu în jur. Dungile de pe tricou sunt aurii. Pe mâneca tricoului scrie meciul 1000 tot cu auriu.”, a spus Collina, care apoi i-a dat tricoul special lui Kovacs.
A milestone match… the moment the referee for the 1,000th @FIFAWorldCup fixture was announced 🙌 pic.twitter.com/gwWnRw8tZu
— FIFA (@FIFAcom) June 18, 2026
Centralul din Carei a fost delegat să arbitreze partida din Grupa F, dintre Tunisia și Japonia. Pe lângă cei 100.000 de dolari pe care i-a primit pentru simpla participare la Campionatul Mondial, Kovacs va mai primi alți 3.000 de dolari și pentru acest joc.
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