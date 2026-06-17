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Suma de bani pe care o va încasa Istvan Kovacs la primul meci din carieră pe care-l va conduce la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 18:33

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Suma de bani pe care o va încasa Istvan Kovacs la primul meci din carieră pe care-l va conduce la Cupa Mondială

Istvan Kovacs / Profimedia

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Istvan Kovacs va conduce în premieră un meci de la Campionatul Mondial, iar centralul din Carei va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Concret, arbitrul român a fost delegat de FIFA la centrul disputei dintre Tunisia și Japonia, programată pe data de 21 iunie, începând cu ora 07:00. Acesta va câștiga o sumă importantă de bani.

Cât va primi Istvan Kovacs pentru că va arbitra Tunisia – Japonia

După ce la turneul final din 2022 a fost rezervă în opt rânduri, a venit momentul ca Istvan Kovacs să arbitreze, în sfârșit, primul său meci la Cupa Mondială.

Centralul din Carei a fost delegat să arbitreze partida din Grupa F, dintre Tunisia și Japonia. Pe lângă cei 100.000 de dolari pe care i-a primit pentru simpla participare la Campionatul Mondial, Kovacs va mai primi alți 3.000 de dolari și pentru acest joc.

Dacă va ave ocazia să arbitreze și în fazele eliminatorii ale competiției, atunci miza va fi mai mult decât triplă pentru român. 10.000 de dolari câștigă un arbitru dacă oficiază la un meci din afara grupelor.

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