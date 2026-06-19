Ce notă a luat Jovo Lukic în meciul de coșmar pentru el și Bosnia cu Elveția

Echipa naţională a Elveţiei a învins joi seara, scor 4-1, reprezentativa Bosniei, în grupa B a Cupei Mondiale 2026.

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Jovo Lukic (27 de ani), golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut cu 18 goluri marcate, a fost introdus în minutul 86 al meciului. Pentru evoluția sa, vârful Universității Cluj a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5. În timpul petrecut pe teren, Lukic a livrat două pase din trei încercări.

Filmul meciului

Prima repriză a meciului de la Inglewood a fost una fără mari ocazii de poartă, controlată de elveţieni, care nu au fost însă foarte siguri la finalizare. Ndoye a şutat pe lângă poartă, în minutul 10, apoi portarul Vasilj a respins şutul aceluiaşi jucător elveţian, în minutul 20, şi prima parte a înfruntării s-a încheiat fără gol marcat. Portarul bosniac a scos la Ndoye, în minutul 51, apoi a apărat senzaţional la lovitura de cap a lui Embolo, în minutul 63. La cealaltă poartă Kobel a respins bomba lui Dedic, din minutul 67, iar în cele din urmă diferenţa a fost făcută de data aceasta de schimbările efectuate de Murat Yakin. Selecţionerul helvet i-a aruncat în luptă pe Vargas şi Manzambi şi jocul a luat o altă turnură. Johan Manzambi a deschis scorul în minutul 74, apoi Muharemovic a primit roşu direct, după ce l-a faultat pe Embolo, şi bosniacii au rămas în zece. Vargas şi Manzambi au dus scorul la 3-0 în minutele 84 şi 90, iar adversarii au înscris golul de onoare prin Mahmic, în minutul 90+3. După cinci minute, elveţienii au primit penalti, transformat de Xhaka şi Elveţia – Bosnia s-a terminat 4-1, iar elevii lui Murat Yakin conduc în grupa B, cu 4 puncte.