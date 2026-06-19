Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ce notă a luat Jovo Lukic în meciul de coșmar pentru el și Bosnia cu Elveția

Ce notă a luat Jovo Lukic în meciul de coșmar pentru el și Bosnia cu Elveția

Radu Constantin Publicat: 19 iunie 2026, 8:16

Comentarii
Ce notă a luat Jovo Lukic în meciul de coșmar pentru el și Bosnia cu Elveția

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Echipa naţională a Elveţiei a învins joi seara, scor 4-1, reprezentativa Bosniei, în grupa B a Cupei Mondiale 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jovo Lukic (27 de ani), golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut cu 18 goluri marcate, a fost introdus în minutul 86 al meciului. Pentru evoluția sa, vârful Universității Cluj a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5. În timpul petrecut pe teren, Lukic a livrat două pase din trei încercări.

Filmul meciului

Prima repriză a meciului de la Inglewood a fost una fără mari ocazii de poartă, controlată de elveţieni, care nu au fost însă foarte siguri la finalizare. Ndoye a şutat pe lângă poartă, în minutul 10, apoi portarul Vasilj a respins şutul aceluiaşi jucător elveţian, în minutul 20, şi prima parte a înfruntării s-a încheiat fără gol marcat. Portarul bosniac a scos la Ndoye, în minutul 51, apoi a apărat senzaţional la lovitura de cap a lui Embolo, în minutul 63. La cealaltă poartă Kobel a respins bomba lui Dedic, din minutul 67, iar în cele din urmă diferenţa a fost făcută de data aceasta de schimbările efectuate de Murat Yakin. Selecţionerul helvet i-a aruncat în luptă pe Vargas şi Manzambi şi jocul a luat o altă turnură. Johan Manzambi a deschis scorul în minutul 74, apoi Muharemovic a primit roşu direct, după ce l-a faultat pe Embolo, şi bosniacii au rămas în zece. Vargas şi Manzambi au dus scorul la 3-0 în minutele 84 şi 90, iar adversarii au înscris golul de onoare prin Mahmic, în minutul 90+3. După cinci minute, elveţienii au primit penalti, transformat de Xhaka şi Elveţia – Bosnia s-a terminat 4-1, iar elevii lui Murat Yakin conduc în grupa B, cu 4 puncte.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
Observator
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
Câţi bani a încasat Darius Olaru de la FCSB în şase ani! Suma uriaşă câştigată de fostul căpitan al roș-albaștrilor
Fanatik.ro
Câţi bani a încasat Darius Olaru de la FCSB în şase ani! Suma uriaşă câştigată de fostul căpitan al roș-albaștrilor
7:32

Mihai Stoica, anunţul momentului la FCSB. Starul care are “ofertă pe bani mulţi”
7:14

Dinamo l-a cedat pe jucătorul care a fost în echipa sezonului
7:00

Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY
6:56

„Esto, cabron, esto!” Reacția genială a lui Aguirre după ce Mexic s-a calificat în 16-imile Mondialului
6:36

Edin Dzeko a jucat în faţa lui Jovo Lukic şi a dat verdictul după Elveţia – Bosnia 4-1
5:42

„S-a auzit când a trosnit osul!” Dezvăluirea selecționerului Canadei după ce Ismael Kone a ajuns pe masa de operație
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 2 Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte 3 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 4 FotoCine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani 5 Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez 6 Lovitură după lovitură! Real Madrid a bătut palma cu campionul mondial şi forţează transferul
Citește și
Cele mai citite
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB